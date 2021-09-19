Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210919/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-erken-secimler-yaklasti-demek-mumkun-1049044347.html
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında erken seçimle ilgili şöyle şeyler söylediki bir anda dikkatler yine üzerine çevrildi. "Erken... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T16:57+0300
2021-09-19T16:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
erken seçim
ali ihsan yavuz
seçim barajı
seçim yasası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104136/61/1041366127_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_431991d5cb731d4555edfb3f5f7f9e61.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuk olduğu TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında erken seçim hakkında açıklama yaptı. Erken seçim kararı alıp alınmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz şöyle konuştu:'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna cevap veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.'Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104136/61/1041366127_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b43642f817383720cee90b99fda4b57a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, erken seçim, ali ihsan yavuz, seçim barajı, seçim yasası

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün

16:57 19.09.2021 (güncellendi: 16:59 19.09.2021)
© İHAAli İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında erken seçimle ilgili şöyle şeyler söylediki bir anda dikkatler yine üzerine çevrildi. "Erken seçimler yaklaştı demek mümkün" diyen Yavuz, "Bir şeylerin zamanı geldi' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuk olduğu TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında erken seçim hakkında açıklama yaptı. Erken seçim kararı alıp alınmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz şöyle konuştu:
"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."
'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna cevap veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.

'Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor" diye konuştu.
206000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:10Bakan Varank CHP'ye seslendi: Gidin Yunanistan'da siyaset yapın
18:00Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti
17:42Konya Ovası'nda yeraltı suyu 15 metre aşağı indi
17:20Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı
17:17Manavgat’ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
17:11Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu
16:58Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı
16:57AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün
16:51Sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını rehin aldı
16:45Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam
16:37Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı
16:29Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı: 'Her yeri pespembedir'
16:19MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
16:06Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi
15:59Rusya'daki seçimler üçüncü gününde
15:46Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu
15:46Musa Orhan'ın duruşmasındaki sahte avukat: Hep avukat olmak istediğimden adliyelerde dolaşmaktayım
15:43Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'
15:34Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme
15:19Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti