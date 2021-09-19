https://tr.sputniknews.com/20210919/ak-partili-ali-ihsan-yavuz-erken-secimler-yaklasti-demek-mumkun-1049044347.html

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında erken seçimle ilgili şöyle şeyler söylediki bir anda dikkatler yine üzerine çevrildi. "Erken... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T16:57+0300

2021-09-19T16:57+0300

2021-09-19T16:59+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

seçim

erken seçim

ali ihsan yavuz

seçim barajı

seçim yasası

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuk olduğu TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında erken seçim hakkında açıklama yaptı. Erken seçim kararı alıp alınmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz şöyle konuştu:'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna cevap veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.'Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor" diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, erken seçim, ali ihsan yavuz, seçim barajı, seçim yasası