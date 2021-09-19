Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210919/almanyada-18-yas-ustu-herkesin-genel-secimde-oy-kullanabilmesi-icin-gosteri-yapildi-1049049755.html
Almanya'da 18 yaş üstü herkesin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri yapıldı
Almanya'da 18 yaş üstü herkesin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri yapıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede yaşayan tüm 18 yaş üstü kişilerin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri düzenlendi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T23:10+0300
2021-09-19T23:12+0300
politika
almanya
seçim
oy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049730_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_ec0a5380a6af0fa3f7cb4b49fb87ed2e.jpg
Federal Meclisin (Bundestag) önünde "Die Vielen" derneğince düzlenen ve üzerinde "Burada yaşıyoruz, burada seçmek istiyoruz" ve "Herkese seçme hakkı" yazan dövizlerin taşındığı gösteride 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde yaklaşık 10 milyon kişinin seçme hakkı olmadığına işaret edildi.Söz konusu kişilerin Almanya'da ortalama 15 yıl ikamet etmelerine, vergi ödemelerine ve ülkeye katkı sağlamalarına rağmen Alman pasaportuna sahip olmadıkları için seçime katılamadığı vurgulanarak bunun demokrasiyi zayıflattığı belirtildi.Gösteriye katılan Raphael Moussa Hillebrand AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçme hakkının lüks olmadığını belirterek, "Bu, uygarlaşma ile elde edilir ve her oyun sayılması ve önemli olması demokrasinin temelidir. Almanya'da bu böyle değildir. Çok sayıda arkadaşım Almanya'da doğdu ve seçimde seçme hakkı yok. Bu toplumsal sorunlar oluşturur." dedi.Kasia Fudakowski de uzun zaman önce İngiltere'den Almanya'ya geldiğini ifade ederek, "Bu yıl seçme hakkım oldu. Çok sayıda arkadaşımın yok. Biz burada yaşıyoruz, vergi ödüyoruz, fikrimiz var ve bu çok önemli." ifadesini kullandı.Fudakowski, herkese seçme hakkı verilmesinin demokrasiyi güçlendireceğini söyledi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049730_24:0:1176:864_1920x0_80_0_0_ba72ee9bc39bf72e68e67db8546cee37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, seçim, oy

Almanya'da 18 yaş üstü herkesin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri yapıldı

23:10 19.09.2021 (güncellendi: 23:12 19.09.2021)
© AA / Erbil BaşayAlmanya'nın başkenti Berlin'de ülkede yaşayan tüm 18 yaş üstü kişilerin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri düzenlendi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede yaşayan tüm 18 yaş üstü kişilerin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA / Erbil Başay
Abone ol
Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede yaşayan tüm 18 yaş üstü kişilerin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri düzenlendi.
Federal Meclisin (Bundestag) önünde "Die Vielen" derneğince düzlenen ve üzerinde "Burada yaşıyoruz, burada seçmek istiyoruz" ve "Herkese seçme hakkı" yazan dövizlerin taşındığı gösteride 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde yaklaşık 10 milyon kişinin seçme hakkı olmadığına işaret edildi.
Söz konusu kişilerin Almanya'da ortalama 15 yıl ikamet etmelerine, vergi ödemelerine ve ülkeye katkı sağlamalarına rağmen Alman pasaportuna sahip olmadıkları için seçime katılamadığı vurgulanarak bunun demokrasiyi zayıflattığı belirtildi.
Gösteriye katılan Raphael Moussa Hillebrand AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçme hakkının lüks olmadığını belirterek, "Bu, uygarlaşma ile elde edilir ve her oyun sayılması ve önemli olması demokrasinin temelidir. Almanya'da bu böyle değildir. Çok sayıda arkadaşım Almanya'da doğdu ve seçimde seçme hakkı yok. Bu toplumsal sorunlar oluşturur." dedi.
Kasia Fudakowski de uzun zaman önce İngiltere'den Almanya'ya geldiğini ifade ederek, "Bu yıl seçme hakkım oldu. Çok sayıda arkadaşımın yok. Biz burada yaşıyoruz, vergi ödüyoruz, fikrimiz var ve bu çok önemli." ifadesini kullandı.
Fudakowski, herkese seçme hakkı verilmesinin demokrasiyi güçlendireceğini söyledi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:23İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
23:19İntihara teşebbüs eden adam polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi
23:10Almanya'da 18 yaş üstü herkesin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri yapıldı
22:45ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
22:08Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
22:02İçişleri Bakanlığı: 2021'de ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi
21:48Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor
21:40İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
21:23Rus İçişleri: Duma seçimlerinde önemli sayıda ihlal saptanmadı
21:18Süper Lig’de bu sezon Başakşehir ilk kez kazandı, Fenerbahçe ilk kez kaybetti
21:16‘İran’ın Davos’u İstanbul’da: ‘Türkiye ve Rusya’yla ticareti geliştirmek istiyoruz’
21:04Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
20:43Galatasaraylı taraftarlar Yedlin ve Babel'i ıslıkla protesto etti
20:36Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
20:24Diyarbakır’da, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’
20:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
20:02Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
19:50Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
19:32Ankara Barosu Başkanlığı'na Erinç Sağkan yeniden seçildi
19:19Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan İnsan Hakları Konseyi izleme grubu önemli seçim ihlalleri saptamadı