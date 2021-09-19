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Ankara Barosu Başkanlığı'na Erinç Sağkan yeniden seçildi
Ankara Barosu Başkanlığı'na Erinç Sağkan yeniden seçildi
Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, bir kez daha seçildi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T19:32+0300
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baro
baro başkanı
erinç sağkan
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Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle tamamlandı.Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimler sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan, yeniden Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi.Genel Kurulda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık 1284 oy, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 oy ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572 oy aldı.
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baro, baro başkanı, erinç sağkan

Ankara Barosu Başkanlığı'na Erinç Sağkan yeniden seçildi

19:32 19.09.2021
© AA / Evrim AydınAnkara Barosu Başkanı Erinç Sağkan
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA / Evrim Aydın
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Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, bir kez daha seçildi.
Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle tamamlandı.
Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimler sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan, yeniden Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi.
Genel Kurulda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık 1284 oy, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 oy ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572 oy aldı.
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