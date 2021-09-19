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Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı
Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ile ABD’nin bilgi teknolojisi alanında işbirliği konusunda ilk adımlarını attığını söyledi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T16:58+0300
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rusya
siber güvenlik
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Gazetecilere konuşan Antonov, “İlk gerçek, somut adımlar atıldı, kesin, küçük sonuçlar mevcut. Ancak işin çoğu henüz yapılmadı” dedi.ABD’nin şimdiye kadar şantaj bağlamında siber güvenlik konusuna odaklanmaya çalıştığını belirten Antonov, saldırıların nereden ve kim tarafından yapıldığının öğrenilmesi bakımından işbirliğinin gerektiğini söyledi.‘Rus diplomatlar seçimlere müdahale konusundaki endişeleri görüştü’Antonov, Rus diplomatların Moskova’nın seçimlere müdahale konusunda duyduğu endişeleri cuma günü Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi.Antonov, Rusya’daki seçimlere yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna dikkat çektiklerini ifade etti.Antonov, ABD tarafının da kanıt isteyip konuyla ilgili inceleme yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210727/abd-adalet-bakanligi-siber-saldirilarin-arkasinda-rus-hukumeti-yok-1045072288.html
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abd, rusya, siber güvenlik, anlaşma

Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı

16:58 19.09.2021 (güncellendi: 16:59 19.09.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ile ABD’nin bilgi teknolojisi alanında işbirliği konusunda ilk adımlarını attığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Antonov, “İlk gerçek, somut adımlar atıldı, kesin, küçük sonuçlar mevcut. Ancak işin çoğu henüz yapılmadı” dedi.
ABD’nin şimdiye kadar şantaj bağlamında siber güvenlik konusuna odaklanmaya çalıştığını belirten Antonov, saldırıların nereden ve kim tarafından yapıldığının öğrenilmesi bakımından işbirliğinin gerektiğini söyledi.

‘Rus diplomatlar seçimlere müdahale konusundaki endişeleri görüştü’

Antonov, Rus diplomatların Moskova’nın seçimlere müdahale konusunda duyduğu endişeleri cuma günü Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi.
Antonov, Rusya’daki seçimlere yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna dikkat çektiklerini ifade etti.
Antonov, ABD tarafının da kanıt isteyip konuyla ilgili inceleme yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.
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