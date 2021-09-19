https://tr.sputniknews.com/20210919/antonov-rusya-ve-abd-siber-guvenlik-alaninda-isbirligi-konusunda-ilk-adimlari-atti-1049044478.html

Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı

Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ile ABD’nin bilgi teknolojisi alanında işbirliği konusunda ilk adımlarını attığını söyledi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T16:58+0300

2021-09-19T16:58+0300

2021-09-19T16:59+0300

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Gazetecilere konuşan Antonov, “İlk gerçek, somut adımlar atıldı, kesin, küçük sonuçlar mevcut. Ancak işin çoğu henüz yapılmadı” dedi.ABD’nin şimdiye kadar şantaj bağlamında siber güvenlik konusuna odaklanmaya çalıştığını belirten Antonov, saldırıların nereden ve kim tarafından yapıldığının öğrenilmesi bakımından işbirliğinin gerektiğini söyledi.‘Rus diplomatlar seçimlere müdahale konusundaki endişeleri görüştü’Antonov, Rus diplomatların Moskova’nın seçimlere müdahale konusunda duyduğu endişeleri cuma günü Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü söyledi.Antonov, Rusya’daki seçimlere yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna dikkat çektiklerini ifade etti.Antonov, ABD tarafının da kanıt isteyip konuyla ilgili inceleme yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.

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abd, rusya, siber güvenlik, anlaşma