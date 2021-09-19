https://tr.sputniknews.com/20210919/azize-aydan-antrenorluk-hedefine-adim-adim-53-yasinda-lise-diplomasi-aldi-1049036695.html

Azize Ay'dan antrenörlük hedefine adım adım: 53 yaşında lise diploması aldı

Azize Ay'dan antrenörlük hedefine adım adım: 53 yaşında lise diploması aldı

Diyarbakırlı 53 yaşındaki Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Antrenör olmak için de resmi maçlarını tamamlayan Ay... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T11:20+0300

2021-09-19T11:20+0300

2021-09-19T11:20+0300

yaşam

fenerbahçe

spor

diyarbakır

kadın

antrenör

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Sur ilçesinde doğup büyüyen ve 6 yaşından bu yana koyu Fenerbahçeli olan Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü.Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda 2 yıl ter döken Ay, daha sonra Ergani Makam Spor'a transfer oldu. Burada da birçok maçta ter döken Ay, antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi.Ortaokul diplomasını açık öğretimden alan Ay, 3 yıl önce kayıt yaptırdığı liseden de bu yıl mezun oldu. Antrenörlük hayaline kavuşmak için büyük çaba sarf eden Ay, evinin yanındaki halı sahada düzenli antrenman yapıyor.‘Şimdiki hayalim Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak’Ay, 6 yaşından bu yana futbol tutkusu olduğunu ve 39 yıldır futbolculuk yaptığını ancak 4 yıl önce profesyonel olduğunu söyledi. Ay, şöyle devam etti:

diyarbakır

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fenerbahçe, spor, diyarbakır, kadın, antrenör