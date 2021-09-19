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https://tr.sputniknews.com/20210919/besicilik-yapan-arzu-coban-bulmakta-zorlaniyoruz-1049041182.html
Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz
Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan besicilik yapan 39 yaşındaki Arzu Metin, çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, "Yabanca çoban çalıştırmak... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T14:32+0300
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çoban
yaşam
koyun
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Kayseri'de yaşayan Arzu Metin, 6 yaşından itibaren besicilik yapan babası Fevzi Metin'le birlikte hayvanlarla ilgilendi. Babasının yaşlanmasıyla besiciliği tek başına yapmaya başlayan Metin, 300 koyununun bulunduğu sürüyle geçimini sağlıyor.'Yabancı çoban çalıştırmak istediğimizde...'Besiciliğin zor ama güzel olduğunu belirten Metin, şunları söyledi:Çoban bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Metin, "Son dönemde devlet, krediler ve farklı yardımlarla destek veriyor. Şu an çoban çok büyük bir problem. Çoban bulmamız çok güç. Yabancı çoban çalıştırmak istediğimizde ise birtakım sıkıntılara girebiliyoruz" diye konuştu.
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çoban, koyun, iş, besicilik

Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz

14:32 19.09.2021 (güncellendi: 14:35 19.09.2021)
© DHABesicilik yapan Arzu Metin
Besicilik yapan Arzu Metin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan besicilik yapan 39 yaşındaki Arzu Metin, çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, "Yabanca çoban çalıştırmak istediğimizde ise birtakım sıkıntılara girebiliyoruz" dedi.
Kayseri'de yaşayan Arzu Metin, 6 yaşından itibaren besicilik yapan babası Fevzi Metin'le birlikte hayvanlarla ilgilendi.
Babasının yaşlanmasıyla besiciliği tek başına yapmaya başlayan Metin, 300 koyununun bulunduğu sürüyle geçimini sağlıyor.
Kayseri'de yaşayan besici Arzu Metin - Sputnik Türkiye

'Yabancı çoban çalıştırmak istediğimizde...'

Besiciliğin zor ama güzel olduğunu belirten Metin, şunları söyledi:
"Severek yapınca daha da güzel oluyor. Köy yerlerinde bu işe çocuk yaşta başlanıyor. Ben de bu işi 6 yaşımdan beri yapıyorum. Ablamla birlikte yapıyorduk, evlenince tek başıma yapmaya devam ettim. Yıllardır bu işle meşgulüm. 'Baba mesleğini devam ettireceğim' dedim. Çok seviyordum. Başka bir şeyi düşünemedim. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok."
Çoban bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Metin, "Son dönemde devlet, krediler ve farklı yardımlarla destek veriyor. Şu an çoban çok büyük bir problem. Çoban bulmamız çok güç. Yabancı çoban çalıştırmak istediğimizde ise birtakım sıkıntılara girebiliyoruz" diye konuştu.
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