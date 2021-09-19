Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz

"Severek yapınca daha da güzel oluyor. Köy yerlerinde bu işe çocuk yaşta başlanıyor. Ben de bu işi 6 yaşımdan beri yapıyorum. Ablamla birlikte yapıyorduk, evlenince tek başıma yapmaya devam ettim. Yıllardır bu işle meşgulüm. 'Baba mesleğini devam ettireceğim' dedim. Çok seviyordum. Başka bir şeyi düşünemedim. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok."