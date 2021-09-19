https://tr.sputniknews.com/20210919/bulent-korkmaz-fatih-terimi-ilk-kez-maglup-etti-1049047704.html

Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T20:36+0300

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yaşam

galatasaray

fatih terim

bülent korkmaz

aytemiz alanyaspor

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı.Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bu maçla birlikte eski hocası Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti.Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim ile Bülent Korkmaz beşinci kez rakip oldu. İki teknik adam arasındaki rekabette Terim'in de 4 galibiyeti bulunuyor.Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim'e rakip olmuştu.

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galatasaray, fatih terim, bülent korkmaz, aytemiz alanyaspor