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https://tr.sputniknews.com/20210919/bulent-korkmaz-fatih-terimi-ilk-kez-maglup-etti-1049047704.html
Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T20:36+0300
2021-09-19T20:36+0300
2021-09-19T20:37+0300
yaşam
galatasaray
fatih terim
bülent korkmaz
aytemiz alanyaspor
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı.Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bu maçla birlikte eski hocası Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti.Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim ile Bülent Korkmaz beşinci kez rakip oldu. İki teknik adam arasındaki rekabette Terim'in de 4 galibiyeti bulunuyor.Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim'e rakip olmuştu.
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galatasaray, fatih terim, bülent korkmaz, aytemiz alanyaspor
Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti 20:36 19.09.2021 (güncellendi: 20:37 19.09.2021)
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski hocası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e karşı antrenörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 5. haftasında
Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştı.
Alanya ekibi, sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bu maçla birlikte eski hocası
Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti.
Bu karşılaşma ile birlikte
Fatih Terim
ile
Bülent Korkmaz beşinci kez rakip oldu.
İki teknik adam arasındaki rekabette Terim'in de 4 galibiyeti bulunuyor.
Bülent Korkmaz daha önce Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor ile Fatih Terim'e rakip olmuştu.