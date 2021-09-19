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Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış bir ceset bulundu
Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış bir ceset bulundu
Büyükçekmece’de meyve toplamak için TEM Otoyolu’nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir ceset buldu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T13:13+0300
2021-09-19T13:13+0300
türkiye
istanbul
büyükçekmece
cinayet
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Dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde meyve toplamak için araziye giden bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
türkiye
istanbul
büyükçekmece
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istanbul, büyükçekmece, cinayet

Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlanmış bir ceset bulundu

13:13 19.09.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZJandarma-olay yeri inceleme
Jandarma-olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Büyükçekmece’de meyve toplamak için TEM Otoyolu’nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir ceset buldu.
Dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde meyve toplamak için araziye giden bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.
Aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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