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Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı
Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı
İstanbul Pendik’te düğün çıkışında çay satan büfeden bir kişinin viski istemesiyle başlayan kavgada, cadde bir anda savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T16:37+0300
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pendik
çay
viski
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İstanbul Pendik'te İddiaya göre dün cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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pendik, çay, viski, büfe

Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı

16:37 19.09.2021 (güncellendi: 16:38 19.09.2021)
© DHAPendik- Büfe
Pendik- Büfe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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İstanbul Pendik’te düğün çıkışında çay satan büfeden bir kişinin viski istemesiyle başlayan kavgada, cadde bir anda savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Pendik'te İddiaya göre dün cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti.
Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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