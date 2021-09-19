https://tr.sputniknews.com/20210919/cay-satan-bufeden-alkol-isteyince-kavga-cikti-6-yarali-1049043788.html

Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı

Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı

İstanbul Pendik’te düğün çıkışında çay satan büfeden bir kişinin viski istemesiyle başlayan kavgada, cadde bir anda savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T16:37+0300

2021-09-19T16:37+0300

2021-09-19T16:38+0300

pendik

çay

viski

büfe

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İstanbul Pendik'te İddiaya göre dün cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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pendik, çay, viski, büfe