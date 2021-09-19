Çijov: AP’nin Rusya hakkındaki raporu içişlerine müdahalenin klasik bir örneği

Gazetecilere konuşan Çijov, AP’nin Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğinin belirtildiği raporuyla ilgili, “Raporda yazılanlar seçim sürecine, siyasi yaşama müdahale olmasının yanı sıra mevcut Rus yönetimini kötülüyor. Aynı zamanda raporda Rusya yönetiminin, Rus parlamentosunun nasıl olması gerektiği, Rusya’yla ilgili açık direktifler, seçim yasasını nasıl değiştirmesi gerektiği gibi şeyler yazıyor” ifadelerini kullandı.Çijov, raporun daha fazla dikkat çekmek için özellikle de Duma seçimlerinin gerçekleştiği döneme denk getirildiğine inandığını ifade etti.Çijov, “Brüksel’deki birileri bu tür adımların Rusları protestolara yönlendireceği veya ülkedeki durumu başka bir şekilde sarsacağını düşünüyorsa, bu Rusya’yı ve Rusya halkını pek tanımadıkları anlamına geliyor” dedi.Çijov, raporun Rusya’nın silah kontrol sistemini yok ettiği gibi bariz saçmalıklarla dolu olduğunu da kaydetti.Avrupa Parlementosu Strazburg’daki oturumda Litvanyalı vekil Andrius Kubilius’un AB yetkililerine Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptığı raporunu onaylamıştı.Raporda AB ülkeleri liderlerine AB’nin Rusya konusundaki politikasını gözden geçirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. Rusya’nın AB’nin meselelerine karışmasının engellenmesi, güvenlik tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği iddia ediliyor. Bununla birlikte demokratik ilkeler ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda AB ülkelerinin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki seçimleri tanımaması çağrısı da yapılıyor.
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa Parlamentosu’nun Rusya ile ilişkiler konusundaki raporunun içişlerine müdahalenin klasik bir örneği olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Çijov, AP’nin Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğinin belirtildiği raporuyla ilgili, “Raporda yazılanlar seçim sürecine, siyasi yaşama müdahale olmasının yanı sıra mevcut Rus yönetimini kötülüyor. Aynı zamanda raporda Rusya yönetiminin, Rus parlamentosunun nasıl olması gerektiği, Rusya’yla ilgili açık direktifler, seçim yasasını nasıl değiştirmesi gerektiği gibi şeyler yazıyor” ifadelerini kullandı.
Çijov, raporun daha fazla dikkat çekmek için özellikle de Duma seçimlerinin gerçekleştiği döneme denk getirildiğine inandığını ifade etti.
Çijov, “Brüksel’deki birileri bu tür adımların Rusları protestolara yönlendireceği veya ülkedeki durumu başka bir şekilde sarsacağını düşünüyorsa, bu Rusya’yı ve Rusya halkını pek tanımadıkları anlamına geliyor”dedi.
Çijov, raporun Rusya’nın silah kontrol sistemini yok ettiği gibi bariz saçmalıklarla dolu olduğunu da kaydetti.
Avrupa Parlementosu Strazburg’daki oturumda Litvanyalı vekil Andrius Kubilius’un AB yetkililerine Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptığı raporunu onaylamıştı.
Raporda AB ülkeleri liderlerine AB’nin Rusya konusundaki politikasını gözden geçirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. Rusya’nın AB’nin meselelerine karışmasının engellenmesi, güvenlik tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği iddia ediliyor. Bununla birlikte demokratik ilkeler ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda AB ülkelerinin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki seçimleri tanımaması çağrısı da yapılıyor.