https://tr.sputniknews.com/20210919/cijov-apnin-rusya-hakkindaki-raporu-icislerine-mudahalenin-klasik-bir-ornegi-1049035729.html

Çijov: AP’nin Rusya hakkındaki raporu içişlerine müdahalenin klasik bir örneği

Çijov: AP’nin Rusya hakkındaki raporu içişlerine müdahalenin klasik bir örneği

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa Parlamentosu’nun Rusya ile ilişkiler konusundaki raporunun içişlerine müdahalenin klasik bir örneği... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T10:15+0300

2021-09-19T10:15+0300

2021-09-19T10:16+0300

dünya

rusya

avrupa

rapor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102080/02/1020800232_0:198:2500:1604_1920x0_80_0_0_ae6bad6ed6edf38a92b7fd26e62b413f.jpg

Gazetecilere konuşan Çijov, AP’nin Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğinin belirtildiği raporuyla ilgili, “Raporda yazılanlar seçim sürecine, siyasi yaşama müdahale olmasının yanı sıra mevcut Rus yönetimini kötülüyor. Aynı zamanda raporda Rusya yönetiminin, Rus parlamentosunun nasıl olması gerektiği, Rusya’yla ilgili açık direktifler, seçim yasasını nasıl değiştirmesi gerektiği gibi şeyler yazıyor” ifadelerini kullandı.Çijov, raporun daha fazla dikkat çekmek için özellikle de Duma seçimlerinin gerçekleştiği döneme denk getirildiğine inandığını ifade etti.Çijov, “Brüksel’deki birileri bu tür adımların Rusları protestolara yönlendireceği veya ülkedeki durumu başka bir şekilde sarsacağını düşünüyorsa, bu Rusya’yı ve Rusya halkını pek tanımadıkları anlamına geliyor” dedi.Çijov, raporun Rusya’nın silah kontrol sistemini yok ettiği gibi bariz saçmalıklarla dolu olduğunu da kaydetti.Avrupa Parlementosu Strazburg’daki oturumda Litvanyalı vekil Andrius Kubilius’un AB yetkililerine Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptığı raporunu onaylamıştı.Raporda AB ülkeleri liderlerine AB’nin Rusya konusundaki politikasını gözden geçirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. Rusya’nın AB’nin meselelerine karışmasının engellenmesi, güvenlik tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği iddia ediliyor. Bununla birlikte demokratik ilkeler ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda AB ülkelerinin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki seçimleri tanımaması çağrısı da yapılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210915/abden-rusya-ile-ongorulebilir-ve-istikrarli-iliskiler-cagrisi-1048912315.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, avrupa, rapor