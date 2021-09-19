Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyatlar açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidişi öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
(Kira artışları) "Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz."
(Kira artışları) "Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık."
"Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız."
"Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz."
"Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim."