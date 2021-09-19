Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/darp-edildigi-iddia-edilen-yalcin-sargin-evinin-bahcesinde-olu-bulundu-1049048108.html
Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T21:04+0300
2021-09-19T21:05+0300
türkiye
kütahya
darp
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049048083_0:58:1019:631_1920x0_80_0_0_464a2e9986720227e6e5d5d4fc0bc494.jpg
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049048083_51:0:968:688_1920x0_80_0_0_8f57ecf915b4f6fc90388cdd5d3fda31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kütahya, darp, ölü

Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu

21:04 19.09.2021 (güncellendi: 21:05 19.09.2021)
© İHADarp edildiği iddia edilen şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu
Darp edildiği iddia edilen şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA
Abone ol
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
000030
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:40İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
21:23Rus İçişleri: Duma seçimlerinde önemli sayıda ihlal saptanmadı
21:18Süper Lig’de bu sezon Başakşehir ilk kez kazandı, Fenerbahçe ilk kez kaybetti
21:16‘İran’ın Davos’u İstanbul’da: ‘Türkiye ve Rusya’yla ticareti geliştirmek istiyoruz’
21:04Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
20:43Galatasaraylı taraftarlar Yedlin ve Babel'i ıslıkla protesto etti
20:36Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
20:24Diyarbakır’da, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’
20:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
20:02Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
19:50Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
19:32Ankara Barosu Başkanlığı'na Erinç Sağkan yeniden seçildi
19:19Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan İnsan Hakları Konseyi izleme grubu önemli seçim ihlalleri saptamadı
19:18Türkiye'de 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti
19:13Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması: Patlamadan bir kaç saat önce 130 deprem kaydedildi
18:57Karamollaoğlu: Türkiye'nin Afganistan'da yol göstermesini biz de tasvip ederiz
18:43Darp edilen Doktor Baki Ünlü: Tutuklanmasına çok sevindim, en ağır cezayı almasını istiyorum
18:27'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi
18:10Bakan Varank CHP'ye seslendi: Gidin Yunanistan'da siyaset yapın
18:00Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti