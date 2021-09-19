Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/darp-edildigi-iddia-edilen-yalcin-sargin-evinin-bahcesinde-olu-bulundu-1049048108.html
Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T21:04+0300
2021-09-19T21:04+0300
2021-09-19T21:05+0300
türkiye
kütahya
darp
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049048083_0:58:1019:631_1920x0_80_0_0_464a2e9986720227e6e5d5d4fc0bc494.jpg
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049048083_51:0:968:688_1920x0_80_0_0_8f57ecf915b4f6fc90388cdd5d3fda31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kütahya, darp, ölü
Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu 21:04 19.09.2021 (güncellendi: 21:05 19.09.2021)
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ikinci el eşya dükkanı bulunan
37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve
112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.