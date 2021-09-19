https://tr.sputniknews.com/20210919/darp-edildigi-iddia-edilen-yalcin-sargin-evinin-bahcesinde-olu-bulundu-1049048108.html

Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu

Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T21:04+0300

2021-09-19T21:04+0300

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türkiye

kütahya

darp

ölü

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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kütahya, darp, ölü