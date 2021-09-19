https://tr.sputniknews.com/20210919/darp-edilen-doktor-baki-unlu-tutuklanmasina-cok-sevindim-en-agir-cezayi-almasini-istiyorum-1049045862.html

Darp edilen Doktor Baki Ünlü: Tutuklanmasına çok sevindim, en ağır cezayı almasını istiyorum

Darp edilen Doktor Baki Ünlü: Tutuklanmasına çok sevindim, en ağır cezayı almasını istiyorum

Isparta'da dün akşam doktoru darp ederek yaralayan şahıs tutuklandı. Olayda yumruklu saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, “Şahısın tutuklanmasından çok sevindim... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T18:43+0300

2021-09-19T18:43+0300

2021-09-19T18:44+0300

türkiye

isparta

darp

doktor

tutuklanma

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Şehir Hastanesi Acil Servis’in çocuk bölümünde 2 çocuğunu hastane acil servisine getiren Oğuz M., Dr. Baki Ünlü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından odadan çıkan Dr. Ünlü, şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Acil serviste beyaz kod alarmı verilirken, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Dr. Ünlü, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz M., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadıklarını anlatan Dr. Baki Ünlü, dün akşam hastane polikliniğinde yeşil alanda görevli olduğunu ve ekranda ismi yazan hastayı çağırdığını söyledi. İçeriye anne, baba ve 2 çocuğun girdiğini belirten Dr. Ünlü, “İlk çocuklarının muayenesini yaptım. İşlemlerini bilgisayara kaydetmek için masama geçtim. İkinci çocuğunun muayenesini bilgisayar sisteminden başlattım. Ayağa kalktım muayene masasına geçerken içeriye bir şahıs daha girdi. O şahsa ‘Beyefendi dışarı çıkabilir misiniz’ dedim. Şahıs bana içerideki kişilerle beraber olduğunu söyledi. Bende kendisine ‘Beraber olabilirsiniz ama içeride şu anda 4 kişi var zaten. Normal şartlar altında bir hasta ve bir yakınını içeriye alıyoruz’ dedim” diye konuştu. 'Benim çocuğumu çabuk muayene et’ Bu sözlerinin ardından şahsın kendisine ‘Ben Kars, Kayseri hastanelerini gördüm, böyle bir uygulama görmedim’ şeklinde sözler sarf ettiğini kaydeden Dr. Ünlü, şunları söyledi: Dr. Baki Ünlü, olay sonrası darp raporu olarak saldırgan şahıs ve olaya sebep olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. 'En ağır cezayı almasını istiyorum'Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ciddi özveri ile çalıştığına değinen Dr. Ünlü, “Bizlerin de bir aileye sahip olduklarını unutmamamız gerekiyor. Bu arada benim iki kızım tıp fakültesinde okuyor. Ben bir baba olarak, eşim de bir anne olarak her zaman onlara örnek olmaya çalıştık. Mesleğimde yaşamış olduğum bu sıkıntıyı çocuklarıma nasıl anlatabilirim. Şahsın tutuklanmasından çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. 'Tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi'Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti. Dr. Baki Ünlü’nün aile hekimi olarak görev yaptığını belirten Karakaya, kendisinin gönüllü olarak Isparta Şehir Hastanesi’nde nöbet tuttuğunu kaydetti.Karakaya, “Kendisi bu nöbet esnasında hiçbir şekilde onaylamadığımız, hiçbir şekilde kabul edemediğimiz bir olayla karşı karşıya geldi. Çok üzgünüz. Doktor Baki Bey'in eşi hemşire, 2 çocuğu tıp fakültesinde öğrenci. Tam bir sağlıkçı ailesi. Aile nefer olarak sağlığa hizmet ediyor, etmek istiyor ama kendini bilmeyen vatandaşımız bizim sağlık personelimize sözlü ve fiziksel olarak darp, şiddette bulundu. Bunu Sağlık Müdürlüğü olarak kınıyoruz. En baştan beri bu konuyu takip eden sayın valimize ve sayın başsavcımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir saat önce kişinin tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle kötü, tatsız, istediğimiz bir ziyarete gelmeyiz, istemediğimiz bir olayla karşılaşmayız. Doktor Baki Bey ve ailesine tüm sağlık camiasına geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210919/ispartada-acil-servis-doktoruna-yumruklu-saldiri-1049035364.html

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isparta, darp, doktor, tutuklanma