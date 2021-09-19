https://tr.sputniknews.com/20210919/diyarbakirda-suslu-kadinlar-bisiklet-turu-1049047467.html

Diyarbakır’da, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’

Diyarbakır’da, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’

Diyarbakır’da düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar yaşanılabilir bir dünya için pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T20:24+0300

2021-09-19T20:24+0300

2021-09-19T20:25+0300

görüş

diyarbakır

bisiklet

kadınlar

sertaç kayar

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İzmir’de, 2013 yılında kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 9.’su bu yıl 30 ülke ve 150 şehirde geçekleşti. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen bisiklet turu, daha yaşanabilir bir dünya için bisikletin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl şık kıyafetlerini giyip bisikletlerini süsleyerek tur düzenleyen kadınlar, farkındalık yaratmak istiyor. Dünyanın birçok kentinde olduğu gibi Diyarbakır’da da düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, renkli görüntülerle gerçekleşti. Kadınlar, yaklaşık 2,5 saatlik tur ile kentin işlek noktalarında bisiklet sürdü.‘Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak için düzenlenmiştir’Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, etkinliğin 9 yıl içinde büyüdüğünü ve önce Türkiye sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çektiğini söyledi. Yapıcı “Turumuz bu yıl yaklaşık 150 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlemiştir” dedi.'Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim' diyen Yapıcı, taleplerini şöyle sıraladı:Sur ilçesindeki Keçi Burcu’nda son bulan bisiklet turunun ardından kadınlar halay çekti.

diyarbakır

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2021

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diyarbakır, bisiklet, kadınlar, sertaç kayar