https://tr.sputniknews.com/20210919/duma-secimlerinde-verilen-oylarin-yuzde-10u-sayildi-birlesik-rusya-partisi-liderligini-koruyor-1049049042.html

Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor

Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor

Rusya’daki Duma seçimlerinde oylamanın sona ermesiyle oyların sayımına başlayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T21:48+0300

2021-09-19T21:48+0300

2021-09-19T21:53+0300

dünya

rusya

duma

seçim

birleşik rusya partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_19b20de3da5a77ed7ad6b20679f9856a.jpg

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun oy sayımına başlandıktan sonra pusulalarının yüzde 10’unun açılmasıyla açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 38.75 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruyor.Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 24.95 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 9.58 ile üçüncü, Yeni İnsanlar yüzde 7.83 ile dördüncü ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.76 ile beşinci sırada bulunuyor.Daha önce Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Duma seçimlerinde oylamanın sona erdiğini, verilen oyların sayımına geçildiğini duyurmuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, duma, seçim, birleşik rusya partisi