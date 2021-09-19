Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun oy sayımına başlandıktan sonra pusulalarının yüzde 10’unun açılmasıyla açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 38.75 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruyor.Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 24.95 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 9.58 ile üçüncü, Yeni İnsanlar yüzde 7.83 ile dördüncü ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.76 ile beşinci sırada bulunuyor.Daha önce Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Duma seçimlerinde oylamanın sona erdiğini, verilen oyların sayımına geçildiğini duyurmuştu.
Rusya’daki Duma seçimlerinde oylamanın sona ermesiyle oyların sayımına başlayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi parlamentodaki liderliğini koruyor.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun oy sayımına başlandıktan sonra pusulalarının yüzde 10’unun açılmasıyla açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 38.75 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruyor.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 24.95 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 9.58 ile üçüncü, Yeni İnsanlar yüzde 7.83 ile dördüncü ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.76 ile beşinci sırada bulunuyor.
Daha önce Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Duma seçimlerinde oylamanın sona erdiğini, verilen oyların sayımına geçildiğini duyurmuştu.