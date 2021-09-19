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https://tr.sputniknews.com/20210919/duma-secimlerinde-verilen-oylarin-yuzde-10u-sayildi-birlesik-rusya-partisi-liderligini-koruyor-1049049042.html
Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor
Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor
Rusya’daki Duma seçimlerinde oylamanın sona ermesiyle oyların sayımına başlayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T21:48+0300
2021-09-19T21:53+0300
dünya
rusya
duma
seçim
birleşik rusya partisi
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun oy sayımına başlandıktan sonra pusulalarının yüzde 10’unun açılmasıyla açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 38.75 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruyor.Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 24.95 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 9.58 ile üçüncü, Yeni İnsanlar yüzde 7.83 ile dördüncü ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.76 ile beşinci sırada bulunuyor.Daha önce Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Duma seçimlerinde oylamanın sona erdiğini, verilen oyların sayımına geçildiğini duyurmuştu.
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rusya, duma, seçim, birleşik rusya partisi

Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor

21:48 19.09.2021 (güncellendi: 21:53 19.09.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girRusya, Duma seçimleri
Rusya, Duma seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya’daki Duma seçimlerinde oylamanın sona ermesiyle oyların sayımına başlayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi parlamentodaki liderliğini koruyor.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun oy sayımına başlandıktan sonra pusulalarının yüzde 10’unun açılmasıyla açıkladığı ilk verilere göre Birleşik Rusya Partisi, yüzde 38.75 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruyor.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 24.95 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 9.58 ile üçüncü, Yeni İnsanlar yüzde 7.83 ile dördüncü ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.76 ile beşinci sırada bulunuyor.
Daha önce Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Duma seçimlerinde oylamanın sona erdiğini, verilen oyların sayımına geçildiğini duyurmuştu.
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