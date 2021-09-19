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Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme
Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme
Eskişehir'de damacanadan yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda hortum çıkması olayıyla ilgili 4 personelin görevine son verildi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T15:34+0300
2021-09-19T15:34+0300
eskişehir
hortum
damacana
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda hortumla satıldığı ortaya çıktı. Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu. ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü’nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.
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eskişehir, hortum, damacana

Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme

15:34 19.09.2021
© İHAdamacana içinden hortum çıktı
damacana içinden hortum çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA
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Eskişehir'de damacanadan yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda hortum çıkması olayıyla ilgili 4 personelin görevine son verildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda hortumla satıldığı ortaya çıktı.
Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu.
ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü’nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.
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