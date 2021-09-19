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Fenerbahçe'den TFF'ye hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık
Fenerbahçe'den TFF'ye hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık
Fenerbahçe Kulübü, bu akşam Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesi ‘Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın Dikkatine’ başlıklı bir açıklama... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T15:11+0300
2021-09-19T15:13+0300
spor
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
hakem
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Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan’ın 24 saat içinde farklı şehirdeki bir maça atanmasına tepki gösterdi.'Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın Dikkatine' başlıklı resmi açıklama şöyle:"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır.Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km’nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan’ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.Antalya’da oynanan, 19.00’da başlayıp 20.45’te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul’a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur.İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus’un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor;Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.Saygılarımızla,Fenerbahçe Spor Kulübü"
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spor, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, hakem

Fenerbahçe'den TFF'ye hakem tepkisi: Şaşkınlıkla karşıladık

15:11 19.09.2021 (güncellendi: 15:13 19.09.2021)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Flickr
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Fenerbahçe Kulübü, bu akşam Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesi ‘Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın Dikkatine’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Bildiride Fraport Tav Antalyaspor - Beşiktaş maçının orta hakemi Ali Şansalan'ın bugünkü mücadeleye VAR hakemi olarak atanmasının şaşkınlık verici olduğuna vurgu yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor-Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan’ın 24 saat içinde farklı şehirdeki bir maça atanmasına tepki gösterdi.
'Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın Dikkatine' başlıklı resmi açıklama şöyle:
"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır.
Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.
İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km’nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan’ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.
Antalya’da oynanan, 19.00’da başlayıp 20.45’te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul’a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.
Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur.
İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.
Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus’un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.
Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor;
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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