Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/fransa-disisleri-bakanindan-abd-ve-avustralya-icin-eski-ortak-nitelemesi-1049033123.html
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizinde "eski ortakları" olarak nitelediği ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T01:02+0300
2021-09-19T01:02+0300
dünya
abd
fransa
avustralya
jean-yves le drian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103933/82/1039338256_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_75595bfe00ee9f47f72e547965c222b4.jpg
Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor" ifadesini kullandı.Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktardı.Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile getirdi.Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210917/fransa-abd-ve-avustralyadaki-buyukelcilerimizi-geri-cagirdik-1049009375.html
https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-disisleri-bakani-blinken-fransa-hayati-ortagimiz-1048982180.html
abd
fransa
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103933/82/1039338256_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_16e4012fa0f7ff73ee7843f5119f5f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fransa, avustralya, jean-yves le drian

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

01:02 19.09.2021
© AFP 2021 / Fadel SennaJean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AFP 2021 / Fadel Senna
Abone ol
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizinde "eski ortakları" olarak nitelediği ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtti.
Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor" ifadesini kullandı.
Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.
Fransa Anayasa Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
DÜNYA
Fransa, ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çağırdı
17 Eylül, 22:56
Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktardı.
Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile getirdi.
Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.
Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
17 Eylül, 03:25
302000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:13ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'de 10 sivilin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
01:02Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
00:48MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı
00:40Sınır dışı edilmek isteyen göçmen Alanya'da yangın çıkardı
00:32Rus Dışişleri: Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil
00:31'Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve: Marvel filmleri izleyicileri zombilere çeviriyor
00:16Rusya'da 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
DünRıdvan Dilmen: TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum
DünAK Partili Özhaseki: Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz, algı peşinde değiliz
Dünİki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li tutuklandı
DünAK Partili Bülent Turan’dan ‘fahiş fiyat’ açıklaması: Kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz
DünErsun Yanal’dan istifa cevabı
DünFransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasına Avustralya’dan tepki: Üzüntüyle karşılıyoruz
DünAdalet Bakanı: Cumhur İttifakı'nın kararı nettir, Türkiye AK Parti ile geleceğe güvenle bakmaktadır
DünWashington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi
DünBakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi
DünRusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar
DünProf. Dr. Mehmet Ceyhan: İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı, aman dikkat
DünSergen Yalçın: 6 oyuncumuz sakat, en az 5 hafta yoklar