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Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
Fransa’nın başkenti Paris’te ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T20:02+0300
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yaşam
fransa
eyfel kulesi
ip cambazı
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Fransa’nın başkenti Paris’te 27 yaşındaki ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti. Paulin, yürüyüşünü izleyenlerin alkışları eşliğinde başarı ile tamamladı. 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzerinde yürüyen Paulin’in gösteri sırasından belinde güvenlik halatı olduğu aktarıldı. Zaman zaman yürüdüğü telin üzerine oturan ve yatan Paulin, kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişiye şov yapmayı da ihmal etmedi. Öte yandan Paulin, 2017 yılında ise yine Paris'te engellilere yardım amacıyla Eyfel Kulesi ile Chaillot Sarayı arasındaki mesafeyi ip üzerinde yürümüştü.
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fransa, eyfel kulesi, ip cambazı

Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü

20:02 19.09.2021
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMYNathan Paulin, ip cambazı
Nathan Paulin, ip cambazı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY
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Fransa’nın başkenti Paris’te ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti.
Fransa’nın başkenti Paris’te 27 yaşındaki ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar olan 600 metreyi 70 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek geçti.
Paulin, yürüyüşünü izleyenlerin alkışları eşliğinde başarı ile tamamladı. 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzerinde yürüyen Paulin’in gösteri sırasından belinde güvenlik halatı olduğu aktarıldı.
Zaman zaman yürüdüğü telin üzerine oturan ve yatan Paulin, kendisini izlemeye gelen yüzlerce kişiye şov yapmayı da ihmal etmedi.
Öte yandan Paulin, 2017 yılında ise yine Paris'te engellilere yardım amacıyla Eyfel Kulesi ile Chaillot Sarayı arasındaki mesafeyi ip üzerinde yürümüştü.
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