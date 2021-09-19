https://tr.sputniknews.com/20210919/galatasarayli-taraftarlar-yedlin-ve-babeli-islikla-protesto-etti-1049047825.html

Galatasaraylı taraftarlar Yedlin ve Babel'i ıslıkla protesto etti

Galatasaraylı taraftarlar Yedlin ve Babel'i ıslıkla protesto etti

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçında gösterdiği performanslardan dolayı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel’e tepki gösterdi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T20:43+0300

2021-09-19T20:43+0300

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yaşam

galatasaray

protesto

taraftar

ryan babel

deandre yedlin

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçta gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çeken ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla protesto etti.Mücadelenin 77. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Hollandalı futbolcu de karşılaşmanın son bölümlerinde topla buluştuğu dakikalarda ıslıklandı. Müsabaka sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan futbolcular arasında yer alan Babel, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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galatasaray, protesto, taraftar, ryan babel, deandre yedlin