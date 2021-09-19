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https://tr.sputniknews.com/20210919/gazzede-israil-hapishanelerinden-kacan-filistinlilerin-yuzleri-duvara-resmedildi-1049033745.html
Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi
Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi
Gazze’de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T02:38+0300
2021-09-19T02:38+0300
dünya
israil
filistin
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Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin çağırısı üzerine İsrail’deki hapishanelerden kaçan mahkumların yüzleri El-Abbas kavşağı üzerinde bir duvara resmedildi. İsrail’deki yüksek güvenlikli Gilboa, Zakaria al-Zubaidi ve Mahmoud Ardah hapishanelerinden kaçan çok sayıda Filistinli mahkumun yüzlerinin çizildiği resimlerin yer aldığı uzunluğu 40, eni ise 3 metre olan duvara dikenli kaktüslerin arkasından kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.Resimlerin arka planında Eylül’ün başlarında 6 Filistinlinin kaçtığı Gilbao Hapishanesi'nin duvarları da yer alırken, çizimde 6 mahkumun kaçtığı tünele bakarken 2 İsrail polisi de bulunuyor. Söz konusu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajı gönderildiği ifade edildi.Öte yandan, Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül'de sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçmıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'ü yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210910/israil-polisi-hapishaneden-firar-eden-6-filistinliden-ikisini-yakaladi-1048813486.html
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israil, filistin, mahkum

Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

02:38 19.09.2021
© İHA / MUHAMMED RABAHGazze’de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.
Gazze’de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA / MUHAMMED RABAH
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Gazze’de bir grup ressam, 6 Eylül'de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.

Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin çağırısı üzerine İsrail’deki hapishanelerden kaçan mahkumların yüzleri El-Abbas kavşağı üzerinde bir duvara resmedildi.
İsrail’deki yüksek güvenlikli Gilboa, Zakaria al-Zubaidi ve Mahmoud Ardah hapishanelerinden kaçan çok sayıda Filistinli mahkumun yüzlerinin çizildiği resimlerin yer aldığı uzunluğu 40, eni ise 3 metre olan duvara dikenli kaktüslerin arkasından kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.
Resimlerin arka planında Eylül’ün başlarında 6 Filistinlinin kaçtığı Gilbao Hapishanesi'nin duvarları da yer alırken, çizimde 6 mahkumun kaçtığı tünele bakarken 2 İsrail polisi de bulunuyor. Söz konusu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajı gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül'de sabah saatlerinde, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçmıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4'ü yakalanmıştı.
İsrail polisi, 4 gün önce Gilboa hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kenti kırsalında yakalandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
DÜNYA
İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı
10 Eylül, 22:44
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