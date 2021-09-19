Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'

© AA Bu yıl gölde balıkçılık yapamadıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu: "Gölde bu yıl kayıklarımız yüzemedi. İki teknemiz gölün içinde karaya oturdu. Bu göl sadece balıkçılık için değil, bölgede sulama için de önemli bir kaynaktı. Yetkililerden talebimiz, gölün sulama kapasitesi bittiği anda suyu kesmeleridir. Vatandaşlardan da su tasarrufuna önem vermelerini talep ediyoruz. Türkiye'nin her tarafını kuraklık etkiledi. Su tasarrufu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Şu anda gölümüz bitik durumda, hava şartları da kurak gidince gölü kaybettik."