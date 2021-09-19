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Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'
Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü, kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
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Karamanlı Ovası'nda 1190 hektar büyüklüğündeki tatlı su gölü olan ve uluslararası sulak alanlar listesinde yer alan göl, 1985'te yaban hayatı koruma alanı ilan edildi.Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı ve sulamayla bölgeye ekonomik gelir sağlayan göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.
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Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'

15:43 19.09.2021 (güncellendi: 15:44 19.09.2021)
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü, kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç tekne, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.
Karamanlı Ovası'nda 1190 hektar büyüklüğündeki tatlı su gölü olan ve uluslararası sulak alanlar listesinde yer alan göl, 1985'te yaban hayatı koruma alanı ilan edildi.
Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı ve sulamayla bölgeye ekonomik gelir sağlayan göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.
© AAGeçen yıl suyunun büyük bölümü azalan Karataş Gölü, bu sene ise tamamen kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç balıkçı teknesi ile göl tabanındaki çamurda besin bulmaya çalışan göçmen kuşlar, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.
Göller Yöresi'nde tamamen kuruyan Karataş Gölü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Geçen yıl suyunun büyük bölümü azalan Karataş Gölü, bu sene ise tamamen kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç balıkçı teknesi ile göl tabanındaki çamurda besin bulmaya çalışan göçmen kuşlar, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.
© AAKaramanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, dünya ve Türkiye genelinde kuraklığın her geçen gün etkisini artırdığını söyledi: “Bu sene istenen yağış da olmayınca her yerde kuraklık oldu. Göller bölgesi denilen Burdur'umuz maalesef bu gidişle çöller yöresi olarak anılacak. İnşallah yeniden göllerimiz sularla dolar ve hepimiz mutlu oluruz. Kuraklık tarımsal faaliyetleri de etkiliyor, tek beklentimiz kışın yağışların bol olması."
Göller Yöresi'nde tamamen kuruyan Karataş Gölü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, dünya ve Türkiye genelinde kuraklığın her geçen gün etkisini artırdığını söyledi: “Bu sene istenen yağış da olmayınca her yerde kuraklık oldu. Göller bölgesi denilen Burdur'umuz maalesef bu gidişle çöller yöresi olarak anılacak. İnşallah yeniden göllerimiz sularla dolar ve hepimiz mutlu oluruz. Kuraklık tarımsal faaliyetleri de etkiliyor, tek beklentimiz kışın yağışların bol olması."
© AASelimoğlu, Karataş Gölü'nde 122 kuş türünün görüldüğünü belirterek, gölün suyla dolup eski günlerine dönmesini diledi. Karataş Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salih Kutlu da her yıl gölde ortalama 5 ton sazan, 5-6 ton kerevit (tatlı su ıstakozu) ve birkaç ton da havuz balığının avlandığını aktardı.
Göller Yöresi'nde tamamen kuruyan Karataş Gölü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Selimoğlu, Karataş Gölü'nde 122 kuş türünün görüldüğünü belirterek, gölün suyla dolup eski günlerine dönmesini diledi. Karataş Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salih Kutlu da her yıl gölde ortalama 5 ton sazan, 5-6 ton kerevit (tatlı su ıstakozu) ve birkaç ton da havuz balığının avlandığını aktardı.
© AABu yıl gölde balıkçılık yapamadıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu: "Gölde bu yıl kayıklarımız yüzemedi. İki teknemiz gölün içinde karaya oturdu. Bu göl sadece balıkçılık için değil, bölgede sulama için de önemli bir kaynaktı. Yetkililerden talebimiz, gölün sulama kapasitesi bittiği anda suyu kesmeleridir. Vatandaşlardan da su tasarrufuna önem vermelerini talep ediyoruz. Türkiye'nin her tarafını kuraklık etkiledi. Su tasarrufu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Şu anda gölümüz bitik durumda, hava şartları da kurak gidince gölü kaybettik."
Göller Yöresi'nde tamamen kuruyan Karataş Gölü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bu yıl gölde balıkçılık yapamadıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu: "Gölde bu yıl kayıklarımız yüzemedi. İki teknemiz gölün içinde karaya oturdu. Bu göl sadece balıkçılık için değil, bölgede sulama için de önemli bir kaynaktı. Yetkililerden talebimiz, gölün sulama kapasitesi bittiği anda suyu kesmeleridir. Vatandaşlardan da su tasarrufuna önem vermelerini talep ediyoruz. Türkiye'nin her tarafını kuraklık etkiledi. Su tasarrufu için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Şu anda gölümüz bitik durumda, hava şartları da kurak gidince gölü kaybettik."
© AAGölde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Enver Yüksel de gölü görünce çok üzüldüğünü söyledi: "Buraya binlerce kuş geliyordu, kazların yumurtlama alanıydı. Kuşlar için bir cennetti burası. Durum ortada, göl kurudu. Ortasında küçük küçük su öbekleri kaldı, onlar da birkaç haftaya yok olur. Buranın balığı da çok ünlüydü."
Göller Yöresi'nde tamamen kuruyan Karataş Gölü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Gölde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Enver Yüksel de gölü görünce çok üzüldüğünü söyledi: "Buraya binlerce kuş geliyordu, kazların yumurtlama alanıydı. Kuşlar için bir cennetti burası. Durum ortada, göl kurudu. Ortasında küçük küçük su öbekleri kaldı, onlar da birkaç haftaya yok olur. Buranın balığı da çok ünlüydü."
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