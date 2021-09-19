Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam

“Ben piyade uzman çavuştum. 15 Temmuz 2008’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde operasyon esnasında yaralandım. Bize 3 noktadan sızma girişimi yapıldı. Çatışma sırasında bir mermi ile kafamdan yaralandım. Benim 2 tane madalyam var; 1 tanesini vücudumda taşıyorum, diğeri devletimizin verdiğini ise göğsümde taşıyorum. Yaralandıktan sonra uzun bir müddet göremedim, yürüyemedim. Sonra Rabbim her şeyi geri verdi. Bütün gazi arkadaşlarımızda olduğu gibi bazı sıkıntılar bende de devam ediyor. Ama şükürler olsun. Çatışmada kafamın sağ arka tarafına mermi girdi. O benim madalyam. Gazilik bizler için bir onurdur, şereftir. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Bütün şehitler önce gazi, sonra şehit olurlar.”