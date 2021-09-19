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https://tr.sputniknews.com/20210919/guneydogu-gazisi-13-yildir-kafasindaki-kalasnikof-mermisiyle-yasiyor-o-benim-madalyam-1049043984.html
Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam
Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Mehmet Ali Küpeli, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T16:45+0300
2021-09-19T16:46+0300
gazi
türkiye
kalaşnikof
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19 Eylül Gaziler Günü, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda yapılan törene katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 15 Temmuz 2008 tarihinde Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada kafasına isabet eden Kalaşnikof mermisi ile ağır yaralandı.Mucize eseri hayatta kalan Küpeli, Diyarbakır’daki tedavisinin ardından Ankara GATA’ya sevk edildi. Uzun süre görme ve yürüme yetisini kaybeden Küpeli, tedavi sürecinin ardından hem ayağa kalktı hem de gözleri görmeye başladı. Ancak, doktorlar risk oluşturduğu için Küpeli’nin kafasındaki Kalaşnikof mermisini çıkarmadı.‘Yaralandıktan sonra uzun bir müddet göremedim’4 çocuk babası Mehmet Ali Küpeli, şehit olmayı çok istediğini ancak Allah’ın ona gaziliği nasip ettiğini söyledi. Zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Küpeli, gazi olduğu çatışmayı şöyle anlattı:
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gazi, kalaşnikof, mermi

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam

16:45 19.09.2021 (güncellendi: 16:46 19.09.2021)
© DHA13 yıldır kafasındaki mermiyle yaşan gazi Mehmet Ali Küpeli
13 yıldır kafasındaki mermiyle yaşan gazi Mehmet Ali Küpeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Mehmet Ali Küpeli, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor.
19 Eylül Gaziler Günü, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Meydanı’nda yapılan törene katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 15 Temmuz 2008 tarihinde Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada kafasına isabet eden Kalaşnikof mermisi ile ağır yaralandı.
Mucize eseri hayatta kalan Küpeli, Diyarbakır’daki tedavisinin ardından Ankara GATA’ya sevk edildi. Uzun süre görme ve yürüme yetisini kaybeden Küpeli, tedavi sürecinin ardından hem ayağa kalktı hem de gözleri görmeye başladı. Ancak, doktorlar risk oluşturduğu için Küpeli’nin kafasındaki Kalaşnikof mermisini çıkarmadı.
13 yıldır kafasındaki mermiyle yaşan gazi Mehmet Ali Küpeli - Sputnik Türkiye

13 yıldır kafasındaki mermiyle yaşan gazi Mehmet Ali Küpeli

‘Yaralandıktan sonra uzun bir müddet göremedim’

4 çocuk babası Mehmet Ali Küpeli, şehit olmayı çok istediğini ancak Allah’ın ona gaziliği nasip ettiğini söyledi. Zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Küpeli, gazi olduğu çatışmayı şöyle anlattı:
“Ben piyade uzman çavuştum. 15 Temmuz 2008’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde operasyon esnasında yaralandım. Bize 3 noktadan sızma girişimi yapıldı. Çatışma sırasında bir mermi ile kafamdan yaralandım. Benim 2 tane madalyam var; 1 tanesini vücudumda taşıyorum, diğeri devletimizin verdiğini ise göğsümde taşıyorum. Yaralandıktan sonra uzun bir müddet göremedim, yürüyemedim. Sonra Rabbim her şeyi geri verdi. Bütün gazi arkadaşlarımızda olduğu gibi bazı sıkıntılar bende de devam ediyor. Ama şükürler olsun. Çatışmada kafamın sağ arka tarafına mermi girdi. O benim madalyam. Gazilik bizler için bir onurdur, şereftir. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Bütün şehitler önce gazi, sonra şehit olurlar.”
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