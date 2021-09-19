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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210919/hazine-yarin-2-ihale-duzenleyecek-1049037667.html
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T12:01+0300
2021-09-19T12:01+0300
2021-09-19T12:01+0300
ekonomi
türkiye
ihale
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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türkiye, ihale, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı
iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye
endeksli
6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.