https://tr.sputniknews.com/20210919/hazine-yarin-2-ihale-duzenleyecek-1049037667.html

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T12:01+0300

2021-09-19T12:01+0300

2021-09-19T12:01+0300

ekonomi

türkiye

ihale

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ihale, hazine ve maliye bakanlığı