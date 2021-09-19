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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T12:01+0300
2021-09-19T12:01+0300
ekonomi
türkiye
ihale
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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türkiye, ihale, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

12:01 19.09.2021
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 4 yıl (1575 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1.35 reel kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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