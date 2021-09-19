https://tr.sputniknews.com/20210919/icisleri-bakanligi-2021de-ikna-yoluyla-ulkemize-teslim-olan-orgut-mensubu-sayisi-151e-yukseldi-1049049189.html

İçişleri Bakanlığı: 2021'de ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı: 2021'de ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, "2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi" açıklamasında bulundu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T22:02+0300

2021-09-19T22:02+0300

2021-09-19T22:44+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

terör

terör örgütü

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi."

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içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü