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İki kez gözaltına alınmıştı: Bu kez Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
İki kez gözaltına alınmıştı: Bu kez Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
İstanbul’da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü’nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu genç, bu kez Avrupa... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T10:24+0300
2021-09-19T10:24+0300
metrobüs
galata
köprü
yunus emre özer
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İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak beş durak boyunca yolculuk yapan, Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak 12 durak bu şekilde giden, Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlayan ve iki kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yine tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/tik-ugruna-galata-koprusunden-gemiye-atlayan-fenomen-gozaltina-alindi-1048547260.html
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metrobüs, galata, köprü, yunus emre özer

İki kez gözaltına alınmıştı: Bu kez Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

10:24 19.09.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESURYunus Emre Özer
Yunus Emre Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul’da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü’nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.
İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak beş durak boyunca yolculuk yapan, Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak 12 durak bu şekilde giden, Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlayan ve iki kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yine tehlikeli bir yolculuğa çıktı.
Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı.
İstanbul Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi’de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
TÜRKİYE
Galata Köprüsü'nden gemiye atladığı için gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldı
2 Eylül, 14:02
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
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