https://tr.sputniknews.com/20210919/intihara-tesebbus-eden-adam-polis-ekiplerini-mesgul-ettigi-icin-ozur-diledi--1049049904.html

İntihara teşebbüs eden adam polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi

İntihara teşebbüs eden adam polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklara tutunup intihar teşebbüsünde bulundu. Bir yakını tarafından ikna... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T23:19+0300

2021-09-19T23:19+0300

2021-09-19T23:19+0300

türkiye

intihar

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Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 1 nolu Şarampol alt geçidi üstünde yaşandı.Alkollü olduğu iddia edilen 41 yaşındaki Caner Ö.'nün alt geçidin üstündeki demir korkuluklara tutunduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Ö.’nün bulunduğu yerin tehlikeli olması sebebiyle polis ekipleri araç trafiğini durdurdu. Bir süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Caner Ö., olay yerine gelen bir yakını tarafından ikna edildi. Ekipler, şahsın ikna edilmesinin ardından araç trafiğini tekrar açtı. Bir süre yol kenarında sakinleştirilen Caner Ö., ekip otosuna bindirileceği sırada polis memurlarını meşgul ettiği için özür diledi. Sigara içtiği sırada yine bir polis memurunun, ‘karakolda içersin, arkadaşlar sana sigara verirler’ teklifine de, ‘ayıp olmasın adamlara’ cevabını verdi.

türkiye

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intihar