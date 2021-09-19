https://tr.sputniknews.com/20210919/iranin-davosu-istanbulda-turkiye-ve-rusyayla-ticareti-gelistirmek-istiyoruz-1049048443.html

‘İran’ın Davos’u İstanbul’da: ‘Türkiye ve Rusya’yla ticareti geliştirmek istiyoruz’

‘İran’ın Davos’u İstanbul’da: ‘Türkiye ve Rusya’yla ticareti geliştirmek istiyoruz’

İran merkezli uluslararası bir ticari girişim olan ‘Başarının Sırrı Kulübü’ kurucusu İranlı iş kadını Yelda İsfendiyari, Türkiye ve Rusya ile ticari ilişkileri... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T21:16+0300

2021-09-19T21:16+0300

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‘İran’ın Davos’u olarak bilinen ve 2 binden fazla üyesi bulunan ‘Başarının Sırrı’ kulübü, 30 kişilik bir heyetle İstanbul’da temaslarda bulundu. Kulübün kurucusu İranlı iş kadını Yelda İsfendiyari, Sputnik’e yaptığı açıklamalarda “Amacımız Türk-İran dostluğunu geliştirmek” dedi.‘Önüne koyduğu hedefe ulaşan bir grup olduklarını’ söyleyen İsfendiyari, Türkiye’deki iş çevreleriyle ilişki kurmaya devam ettiklerini açıkladı.İsfendiyari, “İran’dan bugüne kadar Türkiye’ye çeşitli ticari gruplar geldi, ancak ‘Başarının Sırrı’ isimli grubumuz ilk defa geliyor. İki ülke arasındaki ticaretin geleceğini çok iyi görüyorum” dedi.İran’ın uzun süreli ABD ambargosuna rağmen ticari alanda da ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan İsfendiyari, Türkiye ve Rusya gibi bölge ülkeleriyle de ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.'Sadece İran için değil, dünya için de çok önemli bir gelişme'İsfendiyari ayrıca, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) girişiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:“İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girişi sadece İran için değil, dünya için de çok önemli bir gelişme. İran hiçbir destek olmadan, 39 yıldır ekonomik ambargoyla mücadele ediyor. Bütün bunlara rağmen İran ekonomik olarak da büyüdü, ambargolara rağmen güçlendi. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girişle birlikte ise ambargolar bir anlamda etkisizleşti. Ambargolar varken dahi büyümesini sürdüren İran’ın bundan sonra neler başaracağını tahmin edebilirsiniz.”‘Başarının Sırrı Kulübü’nün gelecek planlarından da bahseden İsfendiyari, önümüzdeki süreçte Rusya ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.İsfendiyari, "Rusya ile İran’ın çok güçlü ticari ilişkileri var. Ancak bizim grubumuz henüz Rusya’ya gitmedi, ticari bir iş yapmadı. Önümüzdeki süreçte Rusya’yla ticari anlamda ciddi bir işbirliği içerisine girmek istiyoruz” dedi.Yelda İsfendiyari kimdir?Bilgisayar mühendisi, işletmecilik yüksek lisansı ve İnsan Kaynakları alanında doktorası bulunan İranlı iş kadını Yelda İsfendiyari, ülkenin en başarılı kadın girişimci ödülü olan ‘Altın Kadın’ ödülünün de sahibi.Birçok alanda yatırımı bulunan İsfendiyari aynı zamanda İran’da bir futbol kulübünün ve ülkenin nanoteknoloji alanındaki en büyük üreticilerinden olan bir girişimin sahibi.İsfendiyari’nin İran’da gençleri ve girişimcileri kalkınmaya teşvik eden televizyon programları yapan bir şirketi de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210126/lavrov-rusya-turkiye-ve-iran-daglik-karabag-ekonomisinin-canlandirilmasina-ilgi-duyuyor-1043662250.html

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rusya, iran, türkiye, ticaret