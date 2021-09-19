Isparta’da acil servis doktoruna yumruklu saldırı

İddiaya göre O.M. yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.’yi Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümüne götürdü. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını "İçeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim" diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü’ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan O.M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karaya da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: “Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü’nün bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim. Saygılarımla."
Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından darp edildi. Olay sonrası darp raporu alan doktor saldırgandan şikayetçi oldu.
İddiaya göre O.M. yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.’yi Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümüne götürdü. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını "İçeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim" diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü’ye yumruklu saldırıda bulundu.
Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu.
Polis tarafından gözaltına alınan O.M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karaya da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: “Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü’nün bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim. Saygılarımla."