Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210919/ituden-prof-celal-sengorun-videosuyla-ilgili-aciklama-sorusturma-acildi-1049050350.html
İTÜ'den Prof. Celal Şengör'ün videosuyla ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
İTÜ'den Prof. Celal Şengör'ün videosuyla ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T23:33+0300
2021-09-19T23:33+0300
türkiye
istanbul teknik üniversitesi (itü)
celal şengör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043135773_62:0:1262:675_1920x0_80_0_0_65d4d611ee71184c2b07896e552fc280.jpg
Rektörlük açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043135773_212:0:1112:675_1920x0_80_0_0_8718e70cd490117ba5a8cee19bdac059.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul teknik üniversitesi (itü), celal şengör

İTÜ'den Prof. Celal Şengör'ün videosuyla ilgili açıklama: Soruşturma açıldı

23:33 19.09.2021
© DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen videodaki anlatımı tepki çekti. İTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Rektörlük açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır."
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:33İTÜ'den Prof. Celal Şengör'ün videosuyla ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
23:30Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde
23:23İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
23:19İntihara teşebbüs eden adam polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi
23:10Almanya'da 18 yaş üstü herkesin genel seçimde oy kullanabilmesi için gösteri yapıldı
22:45ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
22:08Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
22:02İçişleri Bakanlığı: 2021'de ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi
21:48Duma seçimlerinde verilen oyların yüzde 10’u sayıldı: Birleşik Rusya Partisi liderliğini koruyor
21:40İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
21:23Rus İçişleri: Duma seçimlerinde önemli sayıda ihlal saptanmadı
21:18Süper Lig’de bu sezon Başakşehir ilk kez kazandı, Fenerbahçe ilk kez kaybetti
21:16‘İran’ın Davos’u İstanbul’da: ‘Türkiye ve Rusya’yla ticareti geliştirmek istiyoruz’
21:04Darp edildiği iddia edilen Yalçın Sargın evinin bahçesinde ölü bulundu
20:43Galatasaraylı taraftarlar Yedlin ve Babel'i ıslıkla protesto etti
20:36Bülent Korkmaz, Fatih Terim'i ilk kez mağlup etti
20:24Diyarbakır’da, ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’
20:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
20:02Fransa’da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
19:50Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı