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İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T14:25+0300
2021-09-19T14:25+0300
2021-09-19T14:25+0300
türkiye
izmir
yangın
orman yangını
dikili
itfaiye
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Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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izmir, yangın, orman yangını, dikili, itfaiye
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye, 6
arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen
yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.