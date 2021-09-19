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İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T14:25+0300
2021-09-19T14:25+0300
türkiye
izmir
yangın
orman yangını
dikili
itfaiye
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Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
türkiye
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izmir, yangın, orman yangını, dikili, itfaiye

İzmir'de orman yangını

14:25 19.09.2021
© DHAİzmir'de yangın
İzmir'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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İzmir'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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