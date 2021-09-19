https://tr.sputniknews.com/20210919/izmirde-sazlik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1049049458.html

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T23:23+0300

2021-09-19T23:23+0300

2021-09-19T23:23+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

izmir

yangın

ödemiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049050022_0:87:1201:762_1920x0_80_0_0_58e1e7be8e221829034b9fe52491dc1c.jpg

Gölcük Mahallesi Derinburun mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, itfaiye araçları ve tankerler sevk edildi.Alevler ormanlık alana sıçramadan ekiplerin yaptığı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına ilk önce muhtarlığa ait söndürme traktörüyle müdahale ettiklerini, yangının yerleşim merkezine sıçramadan söndürüldüğünü söyledi.Öte yandan Günlüce Mahallesi yakınlarında bulunan dere yatağında çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

izmir

ödemiş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, yangın, ödemiş