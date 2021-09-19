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Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T05:56+0300
2021-09-19T06:56+0300
dünya
trafik kazası
güney afrika cumhuriyeti
belediye başkanı
johannesburg
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News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.
güney afrika cumhuriyeti
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trafik kazası, güney afrika cumhuriyeti, belediye başkanı, johannesburg

Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

05:56 19.09.2021 (güncellendi: 06:56 19.09.2021)
© İHAGüney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.
News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.
Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.
46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.
Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.
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