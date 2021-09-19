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Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T19:50+0300
2021-09-19T19:50+0300
2021-09-19T19:55+0300
türkiye
kadıköy
kaza
minibüs
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Bostancı Köprüsü'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Sanayi durağında yolcu alan minibüse çarptı. Minibüs de önündeki minibüse, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün şoförü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat trafik akışında yoğunluk yaşandı.
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Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı 19:50 19.09.2021 (güncellendi: 19:55 19.09.2021)
Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bostancı Köprüsü'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Sanayi durağında yolcu alan minibüse çarptı. Minibüs de önündeki minibüse, ardından
aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün
şoförü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık
bir saat trafik akışında yoğunluk yaşandı.