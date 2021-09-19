https://tr.sputniknews.com/20210919/kadikoyde-otobus-minibuse-ardindan--aydinlatma-diregine-carparak-durabildi-1049046935.html

Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de otobüsle minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T19:50+0300

2021-09-19T19:50+0300

2021-09-19T19:55+0300

türkiye

kadıköy

kaza

minibüs

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Bostancı Köprüsü'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Sanayi durağında yolcu alan minibüse çarptı. Minibüs de önündeki minibüse, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün şoförü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat trafik akışında yoğunluk yaşandı.

türkiye

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kadıköy, kaza, minibüs