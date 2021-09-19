https://tr.sputniknews.com/20210919/kanarya-adalarinda-yanardag-patlamasi-patlamadan-bir-kac-saat-once-130-deprem-kaydedildi-1049046417.html

Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması: Patlamadan bir kaç saat önce 130 deprem kaydedildi

Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması: Patlamadan bir kaç saat önce 130 deprem kaydedildi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda bu hafta yaşanan bir dizi depremin ardından La Palma’da yanardağ patladı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T19:13+0300

2021-09-19T19:13+0300

2021-09-19T19:13+0300

dünya

kanarya adaları

patlama

yanardağ

volkanik dağ

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Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ patladı. Las Manchas bölgesinde yer alan yanardağının patlaması ile gökyüzüne siyah ve beyaz dumanlar yükselirken, lavların yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi. Yerel saatle 15.12’de meydana gelen patlamanın ardından bölgede bulunan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği belirtildi. İspanyol Ulusal Coğrafya Enstitüsü (ING) tarafından yapılan açıklamada, patlamadan bir kaç saat önce Cumbre Vieja Milli Parkı’nda 3.8 büyüklüğe kadar ulaşan 130 depremin kaydedildiği ifade edildi. Yetkililer, yanardağın bulunduğu bölgede bu hafta 22 binden fazla deprem meydana geldiğini aktardı. Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresi, ise depremler sonrasında yeni bir volkanik patlama ihtimalinin yüksek olduğu konusunda uyardı. Son volkanik patlama 1971’de yaşanmıştı La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.

kanarya adaları

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kanarya adaları, patlama, yanardağ, volkanik dağ