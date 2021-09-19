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https://tr.sputniknews.com/20210919/kocaelinin-iki-ilcesinde-konutlar-sanayi-tesislerinin-yanindan-tasiniyor--1049037799.html
Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor
Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor
Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanındaki konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Dilovası Belediye Başkanı Şayir "Şu anda... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T12:06+0300
2021-09-19T12:06+0300
kocaeli
kentsel dönüşüm
dilovası
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Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanında bulunan konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Körfez Barbaros Mahallesi'nde petrol rafineri ve LPG depolama tesislerinin yakınındaki 450 dönüm alandaki 800 konut alanı kamulaştırılarak yıkılacak. Mahalle halkı, ilçenin kuzeyinde inşa edilecek 1304 konuta taşınacak. TOKİ'nin yapacağı konutların içim altyapı çalışmaları da başladı. Dilovası'nda fabrikalarla iç içe geçen Diliskelesi ve Fatih mahallelerindeki sanayi tesislerine yakın konutların taşınması için de kamulaştırma çalışmaları başladı. Tavşancıl Mahallesi'nde kamulaştırılacak 66 bin metrekarelik alana TOKİ tarafından 1500 konut inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alanın 30 bin metrekarelik kısmı hak sahiplerine 22 milyon TL ödenerek kamulaştırıldı. Kalan kısmın da yıl sonuna kadar kamulaştırılması planlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir şunları söyledi: "Şu anda büyükşehir belediyesi öncülüğünde yaklaşık 30 bin metrekare kamulaştırıldı. Kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yepyeni bir Dilovası oluşacak. Bununla ilgili çok heyecanlıyız. En azından sanayi ile halk ayrılmış olacak. Yeni bir Dilovası'nda sanayiden uzak, doğa ile iç içe, modern yapılarla buluşacağız. Sosyal donatı alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla ve parklarıyla çok modern bir şehir olacak. Zaten TOKİ'nin kalitesi ortada. Çağa uygun modern konutlar yapıyorlar. Buraya kısa ve orta vadede toplamda 13 binin üzerinde konut yapılacak. Bu da tabii ki bir sinerji yaratıyor. Vatandaşlarımız çok mutlu ve heyecanlılar. Bir an önce bu projelerin başlaması için sürekli istişare ediyorlar. Artık bu bizim amiral gemimiz oldu. Büyükşehir belediyesi öncülüğünde bu işleri bitireceğiz." Dilovası'nın çok fazla göç alan bir ilçe olduğunu söyleyen Şayir, "Bölgemizde çok ciddi bir toplu konut ihtiyacı var. Şu anda 425 konut kısa sürede yapıldı ve hızlı bir şekilde tüketildi. Şu anda binlerce konut yapılsa dahi tüketiliyor. Çünkü burada binlerce konut yapılsa bile hızlı bir şekilde tüketiliyor. 6 tane organize sanayi bölgemiz var ve bölgemiz hızlı bir şekilde göç alıyor. Yakın dönemde de yatırımlar hızlanacak. Bu yeni yapılacak konutlarla beraber bölgemiz çok ciddi bir ivme kazanacak" diye konuştu.
kocaeli
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kocaeli, kentsel dönüşüm, dilovası

Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor

12:06 19.09.2021
© DHAKocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanındaki konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Dilovası Belediye Başkanı Şayir "Şu anda yaklaşık 30 bin metrekare kamulaştırıldı. Kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yepyeni bir Dilovası oluşacak" dedi.
Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanında bulunan konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Körfez Barbaros Mahallesi'nde petrol rafineri ve LPG depolama tesislerinin yakınındaki 450 dönüm alandaki 800 konut alanı kamulaştırılarak yıkılacak. Mahalle halkı, ilçenin kuzeyinde inşa edilecek 1304 konuta taşınacak. TOKİ'nin yapacağı konutların içim altyapı çalışmaları da başladı.
Dilovası'nda fabrikalarla iç içe geçen Diliskelesi ve Fatih mahallelerindeki sanayi tesislerine yakın konutların taşınması için de kamulaştırma çalışmaları başladı. Tavşancıl Mahallesi'nde kamulaştırılacak 66 bin metrekarelik alana TOKİ tarafından 1500 konut inşa edilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alanın 30 bin metrekarelik kısmı hak sahiplerine 22 milyon TL ödenerek kamulaştırıldı. Kalan kısmın da yıl sonuna kadar kamulaştırılması planlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir şunları söyledi: "Şu anda büyükşehir belediyesi öncülüğünde yaklaşık 30 bin metrekare kamulaştırıldı. Kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yepyeni bir Dilovası oluşacak. Bununla ilgili çok heyecanlıyız. En azından sanayi ile halk ayrılmış olacak. Yeni bir Dilovası'nda sanayiden uzak, doğa ile iç içe, modern yapılarla buluşacağız. Sosyal donatı alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla ve parklarıyla çok modern bir şehir olacak. Zaten TOKİ'nin kalitesi ortada. Çağa uygun modern konutlar yapıyorlar. Buraya kısa ve orta vadede toplamda 13 binin üzerinde konut yapılacak. Bu da tabii ki bir sinerji yaratıyor. Vatandaşlarımız çok mutlu ve heyecanlılar. Bir an önce bu projelerin başlaması için sürekli istişare ediyorlar. Artık bu bizim amiral gemimiz oldu. Büyükşehir belediyesi öncülüğünde bu işleri bitireceğiz."
Dilovası'nın çok fazla göç alan bir ilçe olduğunu söyleyen Şayir, "Bölgemizde çok ciddi bir toplu konut ihtiyacı var. Şu anda 425 konut kısa sürede yapıldı ve hızlı bir şekilde tüketildi. Şu anda binlerce konut yapılsa dahi tüketiliyor. Çünkü burada binlerce konut yapılsa bile hızlı bir şekilde tüketiliyor. 6 tane organize sanayi bölgemiz var ve bölgemiz hızlı bir şekilde göç alıyor. Yakın dönemde de yatırımlar hızlanacak. Bu yeni yapılacak konutlarla beraber bölgemiz çok ciddi bir ivme kazanacak" diye konuştu.
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