https://tr.sputniknews.com/20210919/memleket-partisinde-60-kisilik-parti-meclisi-uyeleri-belli-oldu-1049044614.html

Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Genel Disiplin Kurulu... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T17:11+0300

2021-09-19T17:11+0300

2021-09-19T17:11+0300

politika

muharrem ince

kurultay

memleket partisi

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Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, Muharrem İnce genel başkan seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre PM üyeleri de belli oldu.Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimde, İnce'nin delegelere sunduğu anahtar listenin tamamına yakınının PM'ye girdiği belirtildi.Resmi sonuçları Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nca açıklanacak PM'ye şu isimler girdi:Partinin Genel Disiplin Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:

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muharrem ince, kurultay, memleket partisi