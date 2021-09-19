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Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu
Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu
Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Genel Disiplin Kurulu... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T17:11+0300
2021-09-19T17:11+0300
politika
muharrem ince
kurultay
memleket partisi
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Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, Muharrem İnce genel başkan seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre PM üyeleri de belli oldu.Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimde, İnce'nin delegelere sunduğu anahtar listenin tamamına yakınının PM'ye girdiği belirtildi.Resmi sonuçları Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nca açıklanacak PM'ye şu isimler girdi:Partinin Genel Disiplin Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:
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muharrem ince, kurultay, memleket partisi

Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

17:11 19.09.2021
© Fotoğraf : Memleket Partisi Memleket Partisi - Muharrem İnce
Memleket Partisi - Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf : Memleket Partisi
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Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Genel Başkan Muharrem İnce seçildi.
Memleket Partisi'nin 1'inci Olağan Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, Muharrem İnce genel başkan seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre PM üyeleri de belli oldu.
Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçimde, İnce'nin delegelere sunduğu anahtar listenin tamamına yakınının PM'ye girdiği belirtildi.
Resmi sonuçları Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nca açıklanacak PM'ye şu isimler girdi:
"Mehmet Ali Çelebi, Gaye Usluer, Nurdan Şahin Demirbağ, Hüseyin Avni Aksoy, Serpil Alaboyun, Ali Rıza Büyükuslu, Ali Evren Eryıldız, Sibel Aracı, Mahir Bakan, Serkan Ufuk Akgün, Erdem Bircan, Ali Tunç Can, Hakkı Akalın, Yağız Elver, Ramazan Ertan, Muharrem Yıldız, Süleyman Dinçberk, Yunus Can, Gürbüz Evren, Kayhan Yavuz Yüreğir, Aykut Aziz Demiray, Meryem Kala, Ali Asuman Güven, Eşber Atila, Serhat Galip, Hamit Umut Birben, Hakkı Erman Eranıl, Oğuz Giray, Ufkun Doğan, Zafer Burak Hasar, Özcan Özel, Şeref Albeniz, Halil İlker Çelik, Hikmet Taylan Gülhan, Özlem Güzey Kocataş, Serkan Osman İleri, Özlem Kaya, Vildan Koç, Zeki Mahmut Çakır, Berk Hacıgüzeller, Bilin Şen Neyaptı, Alper Karaoğlan, Ahmet Özalp, İpek Özkal Sayan, Atilla Aytaç, Yelda Gargun, Ali Muhammet Acar, Nevzat Kavalar, Nejat Elaldı, Ahmet Meşe, Ümran Öksüz, Halil Coşkun, Ömer Özdoğan, Levent Kazancıoğlu, Ali Evren Özsoy, İlhan Düzyürek, Kamil Saka, Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Fatih Pala."
Partinin Genel Disiplin Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:

"Damla Yavuz, Semra Yıldız, Damla Ceylan, Beste Tuncel, Orhan Şimşek, Mustafa Kemal Çiçek, Kazım Boran, Beste Gümüş, Mustafa Çağlayan, Hasan Arsu, Şefika Aygüneş, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Tolgahan Erdoğan, Burak Kılavuzcu, Cavit Kaya."

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