https://tr.sputniknews.com/20210919/merih-demiral-kanlar-icinde-kaldi-itiraz-edince-sari-kart-gordu-1049035532.html

Merih Demiral kanlar içinde kaldı, itiraz edince sarı kart gördü

Merih Demiral kanlar içinde kaldı, itiraz edince sarı kart gördü

A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Merih Demiral, dün Salernita deplasmanında başına dirsek darbesi alarak kanlar içinde kaldı. Demiral, hakeme itiraz etti... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T09:59+0300

2021-09-19T09:59+0300

2021-09-19T10:12+0300

yaşam

merih demiral

spor

sarı kart

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İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Atalanta deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup ederken milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Franck Ribery'nin formasını giydiği Salernitana, ilk yarıda güçlü rakibine direnirken karşılaşma Duvan Zapata'nın 75. dakikada attığı golle 1-0 Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.Hürriyet’in aktardığına göre, milli futbolcu Demiral ilk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekipten Djuric'le giriştiği mücadele sonrası kaşı açılan Merih, kanlar içinde kalırken Bosnalı oyuncu sarı kart gördü.Pozisyon sonrası kaşı açılan ve kanlar içinde kalan Merih, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.O anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansırken Merih'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kırmızı kartı atlayan hakeme yoğun itirazlarda bulunan Merih Demiral, daha sonra tedavisi için kenara yönlendirildi.23 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda yerini Djimsiti'ye bıraktı.Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

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merih demiral, spor, sarı kart