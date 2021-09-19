Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği barış aktivisti Jürgen Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.Özil, üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini açıkladı. Özil, "Artık onun arkasındayım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği barış aktivisti Jürgen Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.
Özil, üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.
Mein Treffen mit Deutschlands mutigstem Politiker @J_Todenhoefer. Als ich vor drei Jahren bei der Fußball-WM eine schwere Zeit durchmachte, stand er hinter mir und nun stehe ich hinter ihm. Am 26. September werde ich Team Todenhöfer wählen. 💪🏼 Viel Erfolg. #TeamTodenhöferpic.twitter.com/bHBkTuqeyu