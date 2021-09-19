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https://tr.sputniknews.com/20210919/mesut-ozil-oy-verecegi-partiyi-acikladi-1049036292.html
Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı
Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T10:57+0300
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yaşam
spor
mesut özil
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği barış aktivisti Jürgen Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.Özil, üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.
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spor, mesut özil, almanya, seçim

Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı

10:57 19.09.2021 (güncellendi: 11:05 19.09.2021)
© Fotoğraf : fenerbahce.orgMesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf : fenerbahce.org
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Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini açıkladı. Özil, "Artık onun arkasındayım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği barış aktivisti Jürgen Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.
Özil, üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.
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