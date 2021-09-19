https://tr.sputniknews.com/20210919/mesut-ozil-oy-verecegi-partiyi-acikladi-1049036292.html

Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı

Mesut Özil, Almanya'da oy vereceği partiyi açıkladı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T10:57+0300

2021-09-19T10:57+0300

2021-09-19T11:05+0300

yaşam

spor

mesut özil

almanya

seçim

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği barış aktivisti Jürgen Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.Özil, üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.

almanya

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spor, mesut özil, almanya, seçim