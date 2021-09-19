https://tr.sputniknews.com/20210919/msb-19-eylul-gaziler-gununu-sakarya-marsi-ile-kutladi-1049033006.html

MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı

MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği'nin birlikte seslendirdiği 'Sakarya Marşı' ile kutladı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T00:48+0300

2021-09-19T00:48+0300

2021-09-19T00:48+0300

türkiye

tsk mehteran birliği

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk armoni mızıkası orkestrası

gaziler günü

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi. 100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

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tsk mehteran birliği, milli savunma bakanlığı (msb), tsk armoni mızıkası orkestrası , gaziler günü