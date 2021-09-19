MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi. 100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği'nin birlikte seslendirdiği 'Sakarya Marşı' ile kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi. 100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.
Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi.
100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/BEsvXfjp19