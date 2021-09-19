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MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı
MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği'nin birlikte seslendirdiği 'Sakarya Marşı' ile kutladı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T00:48+0300
2021-09-19T00:48+0300
türkiye
tsk mehteran birliği
milli savunma bakanlığı (msb)
tsk armoni mızıkası orkestrası
gaziler günü
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi. 100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.
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tsk mehteran birliği, milli savunma bakanlığı (msb), tsk armoni mızıkası orkestrası , gaziler günü

MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü 'Sakarya Marşı' ile kutladı

00:48 19.09.2021
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği'nin birlikte seslendirdiği 'Sakarya Marşı' ile kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mehteran Birliğimiz ve Armoni Mızıkası Komutanlığımız Gaziler Günü’ne özel olarak Sakarya Marşı’nı seslendirdi. 100’üncü yılında Sakarya Zaferi’ni kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.
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