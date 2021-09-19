https://tr.sputniknews.com/20210919/musa-orhanin-durusmasindaki-sahte-avukat-hep-avukat-olmak-istedigimden-adliyelerde-dolasmaktayim-1049042795.html

Musa Orhan'ın duruşmasındaki sahte avukat: Hep avukat olmak istediğimden adliyelerde dolaşmaktayım

Musa Orhan'ın duruşmasındaki sahte avukat: Hep avukat olmak istediğimden adliyelerde dolaşmaktayım

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukat, ifadesinde, "Aslında... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T15:46+0300

2021-09-19T15:46+0300

2021-09-19T15:46+0300

duruşma

musa orhan

sahte avukat

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Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Abdurrahman B. ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Tutuklanan Abdurrahman B, savcılıktaki ifadesinde, mesleğini inşaat işçisi olarak belirterek, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım" ifadelerini kullandı. 'Duruşma zaptına imza attım, imzayı kabul ediyorum'Abdurrahman B, ifadesinde Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini ileri sürdü: "Aile mahkemesi önünde F.B. isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine Sosyal Hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerimde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olacağımı söyledim, hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç'yi daha önce tanımıyordum, olay günü Siirt Barosu'nda gördüm. H.Ç'ye kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım. H.Ç'ye boşanma davalarından anlamadığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç'nin bürosuna F.B. ve eşi Ö.B. ile gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar adliyeye geldik. Aile Mahkemesi'nde bulunduğumuz sırada bana, 'F.B'nin avukatı mısın?' diye sordular. Ben de 'Evet, avukatıyım' dedim. Bu sırada da üzerimde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum." Daha önce de kendisini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmışHakkında 16 suçtan işlem yapıldığı tespit edilen Abdurrahman B'nin yaklaşık 6 ay önce de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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duruşma, musa orhan, sahte avukat