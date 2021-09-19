https://tr.sputniknews.com/20210919/orduda-bir-lise-koronavirus-nedeniyle-uzaktan-egitime-gecti-1049042200.html

Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları koronavirüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T15:19+0300

2021-09-19T15:19+0300

2021-09-19T15:22+0300

ordu

koronavirüs

uzaktan eğitim

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Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu’nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210918/milli-egitim-bakani-ozer-koronavirus-nedeniyle-tum-siniflari-kapatilan-hicbir-okulumuz-yok-1049023362.html

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ordu, koronavirüs, uzaktan eğitim