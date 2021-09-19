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Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti
Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti
Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları koronavirüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T15:19+0300
2021-09-19T15:22+0300
ordu
koronavirüs
uzaktan eğitim
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Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu’nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210918/milli-egitim-bakani-ozer-koronavirus-nedeniyle-tum-siniflari-kapatilan-hicbir-okulumuz-yok-1049023362.html
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ordu, koronavirüs, uzaktan eğitim

Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti

15:19 19.09.2021 (güncellendi: 15:22 19.09.2021)
© İHAOrdu- Uzaktan eğitim
Ordu- Uzaktan eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA
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Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları koronavirüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti.
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu’nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Özer: Koronavirüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okulumuz yok
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