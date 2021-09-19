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https://tr.sputniknews.com/20210919/oylarin-yuzde-20sinden-fazlasi-sayildi-birlesik-rusya-partisi-acik-ara-onde-1049050137.html
Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde
Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde
Merkez Seçim Kurulu’nun az önce yayınladığı yeni verilere göre seçim pusulalarının yüzde 20.06’sı açıldı, Rusya Federasyonu genelinde Birleşik Rusya partisi... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T23:30+0300
2021-09-19T23:39+0300
dünya
rusya
seçim
duma
birleşik rusya partisi
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 23.04 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 8.77 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.41 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 7.14 ile beşinci sırada bulunuyor.Birleşik Rusya Partisi’nin ayrıca ülkenin tek adaylı 179 bölgesinde de lider durumda olduğu görülüyor. 10 bölgede lider olan Komünist Parti ikinci sırada yer alırken, Adil Rusya Partisi 5, Yeni İnsanlar 1 ve Sivil Platform Partisi 1 bölgede lider konumunda.
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rusya, seçim, duma, birleşik rusya partisi

Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde

23:30 19.09.2021 (güncellendi: 23:39 19.09.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Fotoğraf bankasına girПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Merkez Seçim Kurulu’nun az önce yayınladığı yeni verilere göre seçim pusulalarının yüzde 20.06’sı açıldı, Rusya Federasyonu genelinde Birleşik Rusya partisi, yüzde 42.92 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruduğu anlaşıldı.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 23.04 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 8.77 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.41 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 7.14 ile beşinci sırada bulunuyor.
Birleşik Rusya Partisi’nin ayrıca ülkenin tek adaylı 179 bölgesinde de lider durumda olduğu görülüyor. 10 bölgede lider olan Komünist Parti ikinci sırada yer alırken, Adil Rusya Partisi 5, Yeni İnsanlar 1 ve Sivil Platform Partisi 1 bölgede lider konumunda.
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