Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde

Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 23.04 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 8.77 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.41 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 7.14 ile beşinci sırada bulunuyor.Birleşik Rusya Partisi’nin ayrıca ülkenin tek adaylı 179 bölgesinde de lider durumda olduğu görülüyor. 10 bölgede lider olan Komünist Parti ikinci sırada yer alırken, Adil Rusya Partisi 5, Yeni İnsanlar 1 ve Sivil Platform Partisi 1 bölgede lider konumunda.
Merkez Seçim Kurulu’nun az önce yayınladığı yeni verilere göre seçim pusulalarının yüzde 20.06’sı açıldı, Rusya Federasyonu genelinde Birleşik Rusya partisi, yüzde 42.92 oy oranı ile parlamentodaki liderliğini koruduğu anlaşıldı.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 23.04 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 8.77 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.41 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 7.14 ile beşinci sırada bulunuyor.
Birleşik Rusya Partisi’nin ayrıca ülkenin tek adaylı 179 bölgesinde de lider durumda olduğu görülüyor. 10 bölgede lider olan Komünist Parti ikinci sırada yer alırken, Adil Rusya Partisi 5, Yeni İnsanlar 1 ve Sivil Platform Partisi 1 bölgede lider konumunda.