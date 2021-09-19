https://tr.sputniknews.com/20210919/oylarin-yuzde-20sinden-fazlasi-sayildi-birlesik-rusya-partisi-acik-ara-onde-1049050137.html

Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde

Oyların yüzde 20’sinden fazlası sayıldı, Birleşik Rusya Partisi açık ara önde

Merkez Seçim Kurulu’nun az önce yayınladığı yeni verilere göre seçim pusulalarının yüzde 20.06’sı açıldı, Rusya Federasyonu genelinde Birleşik Rusya partisi... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T23:30+0300

2021-09-19T23:30+0300

2021-09-19T23:39+0300

dünya

rusya

seçim

duma

birleşik rusya partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049050231_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_3c5525d95fa1721d2de4fe80a704924a.jpg

Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 23.04 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 8.77 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.41 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 7.14 ile beşinci sırada bulunuyor.Birleşik Rusya Partisi’nin ayrıca ülkenin tek adaylı 179 bölgesinde de lider durumda olduğu görülüyor. 10 bölgede lider olan Komünist Parti ikinci sırada yer alırken, Adil Rusya Partisi 5, Yeni İnsanlar 1 ve Sivil Platform Partisi 1 bölgede lider konumunda.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, seçim, duma, birleşik rusya partisi