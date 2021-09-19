https://tr.sputniknews.com/20210919/prof-dr-ibrahim-ikizceli-yaslilari-kovidden-koruduk-ama-kiriktan-koruyamadik-1049040652.html

Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık

Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, normalde kış aylarında artan kırık vakalarını, acillerde tüm yaz boyunca... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T14:11+0300

2021-09-19T14:11+0300

2021-09-19T14:11+0300

koronavirüs

yaşlı

kırık

pandemi

koronavirüs

65 yaş üstü

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, tüm yaz boyunca yaşlılarda kırık vakalarına çok sık rastladıklarını belirterek "Türkiye genelindeki acillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50'ye varan artış gözlemliyoruz. Özellikle 60-65 yaş üzeri grup, normal şartlarda kemik erimesi riski taşıyor. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük 1 saat yürüyüş egzersizi yapması lazım" dedi.'Kemik erimesi bu dönemde daha da arttı'Kovid salgını başladığında uzun süre evlere kapanan yaşlılar, öncelikli grup olarak aşılansa da evde hareketsiz kalmaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Prof. Dr. İkizceli, "Eskiden kış aylarında düşme vb kazalarla gelen kırık vakalarını, yaz döneminden itibaren görmeye başladık. Sadece bizim servisimize günde en az böyle bir vaka geldi. Yaşlı hastalar kalça kırığı ile geliyor daha çok. Farklı kırıklar da oluyor. Bir kısmı ameliyat ediliyor, özellikle femur başı dediğimiz kalça kırıklarında. Bir kısmı da gerekli tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. Kovid döneminde yaşlılarımızı Kovid'den ciddi şekilde koruduk, aşılarını oldular ama sürekli evde kaldıkları ve neredeyse hiç dışarı çıkmadıkları için, özellikle egzersiz yapmadıklarından dolayı kemiklerinde ciddi erimeler oldu. Bu yaş grubunda zaten kemik erimesi sık görülüyor. Ama pandemi etkisiyle daha da ilerledi bu. En ufak bir hareketle kırıklar meydana geliyor hastalarda" şeklinde konuştu.'Ufacık bir düşmede bile kırık oluşuyor'Acil servislere genellikle bir travma ya da araç içi kaza gibi durumlar nedeniyle kırık vakalarının geldiğini hatırlatan Prof. Dr. İkizcelli, şunları söyledi: 'Ameliyat sonrası pıhtı riski oluyor'Femur boyu yani kalça kırıklarında ameliyatın yüzde yüz olduğunu ifade eden Prof. Dr. İkizceli, kırık sonrası komplikasyonların da ciddi sonuçlara yol açabildiğini söyleyerek şu uyarılarda bulundu:

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yaşlı, kırık, pandemi, koronavirüs, 65 yaş üstü