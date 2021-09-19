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https://tr.sputniknews.com/20210919/rus-askeri-gemisi-istanbul-bogazindan-gecti-1049034963.html
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait askeri gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T09:13+0300
2021-09-19T09:13+0300
2021-09-19T09:17+0300
rusya
istanbul boğazı
askeri gemi
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PM-138 borda numaralı savaş gemisi, 07.00 itibarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Boğaz geçişini bir saatte tamamlayan Rus savaş gemisi daha sonra Karadeniz’e açıldı.
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rusya, istanbul boğazı, askeri gemi
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
09:13 19.09.2021 (güncellendi: 09:17 19.09.2021)
Rus donanmasına ait askeri gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
PM-138 borda numaralı savaş gemisi, 07.00 itibarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Boğaz geçişini bir saatte tamamlayan Rus savaş gemisi daha sonra Karadeniz’e açıldı.