Rus İçişleri: Duma seçimlerinde önemli sayıda ihlal saptanmadı

Rusya İçişleri Bakanlığı Kamu Düzenini Koruma ve Bölgelerdeki Yürütme Makamlarıyla Etkileşim Koordinasyonu Ana İdaresi Başkanı Mihail Davıdov, Merkez Seçim Komisyonu enformasyon merkezinde yaptığı açıklamada, bu akşam itibarıyla sona eren Duma seçimlerinin sonuçlarını etkileyebilecek sayıda ihlalin tespit edilmediğini belirtti.Davıdov, “Şu anda seçimlerle ilgili önem arz edebilecek herhangi bir sorun yok. Uzak Doğu, Sibirya, Ural ve Volga Federal Bölgesi'nin çoğu yerleşiminde oylamanın sona erdiğini not ediyoruz. Ayrıca, şu anda seçimleri etkileyebilecek önemli ihlaller ile ilgili tarafımıza ulaşan bilgi bulunmuyor” diye konuştu.‘Seçim kampanyasının başlangıcından bu yana 5.8 bin ihlal ihbarı kaydettik’Davıdov, Rusya’daki seçim sandıklarının açıldığı cuma gününden bu yana Rusya İçişleri Bakanlığı’na 750’den fazla ihlal ihbarının ulaştığını, seçim kampanyasının başladığı tarihten bu yana ise kurumun 5.8 bin ihlal ihbarı kaydettiğini ifade etti.“Bugün itibarıyla seçim sandıkların açılmasından bu yana doğrudan seçim süreci ile ilgili 750'den fazla ihlal ihbarı yapıldı” diyen Davıdov, seçim kampanyasının başlangıcından bu yana kuruma ulaşan 5.8 bin ihlal ihbarının, 2016 yılında yapılan parlamento seçimlerine göre sayısının 1.5 kat azaldığının saptandığını sözlerine ekledi.Seçimlerle ilgili açılan ceza davalarının 1.2 kat, tespit edilen idari usulsüzlüklerin sayısının da neredeyse 2 kat azaldığına dikkat çeken Davıdov, sadece 77 ihlal ihbarının Rusya Soruşturma Komitesi’ne intikal ettirildiğini vurguladı.
Davıdov, “Şu anda seçimlerle ilgili önem arz edebilecek herhangi bir sorun yok. Uzak Doğu, Sibirya, Ural ve Volga Federal Bölgesi'nin çoğu yerleşiminde oylamanın sona erdiğini not ediyoruz. Ayrıca, şu anda seçimleri etkileyebilecek önemli ihlaller ile ilgili tarafımıza ulaşan bilgi bulunmuyor” diye konuştu.
‘Seçim kampanyasının başlangıcından bu yana 5.8 bin ihlal ihbarı kaydettik’
Davıdov, Rusya’daki seçim sandıklarının açıldığı cuma gününden bu yana Rusya İçişleri Bakanlığı’na 750’den fazla ihlal ihbarının ulaştığını, seçim kampanyasının başladığı tarihten bu yana ise kurumun 5.8 bin ihlal ihbarı kaydettiğini ifade etti.
Seçimlerle ilgili açılan ceza davalarının 1.2 kat, tespit edilen idari usulsüzlüklerin sayısının da neredeyse 2 kat azaldığına dikkat çeken Davıdov, sadece 77 ihlal ihbarının Rusya Soruşturma Komitesi’ne intikal ettirildiğini vurguladı.