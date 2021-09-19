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Rusya ve Fransa 'şampanya' anlaşmazlığı nedeniyle çalışma grubu kuruyor
Rusya ve Fransa 'şampanya' anlaşmazlığı nedeniyle çalışma grubu kuruyor
Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin ve Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie Rusya’da şampanya ile ilgili getirilen yeni yasayı konuştu. Tartışmanın... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T13:39+0300
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rusya
fransa
şampanya
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Reuters’ın aktardığına göre, Rusya ve Fransa, Fransız şampanya üreticilerinin kendi ürünlerini ‘köpüklü şarap’ olarak nitelendirilmesine ilişkin yasanın ardından iki taraf arasında oluşan anlaşmazlıkların çözülmesi için görüşmeler yürütmek üzerinde anlaştı. İki ülke konunun çözülmesi için çalışma grubu kurmayı da planlıyor. Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor. Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor.İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor. Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki göstermişti.
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rusya, fransa, şampanya

Rusya ve Fransa 'şampanya' anlaşmazlığı nedeniyle çalışma grubu kuruyor

13:39 19.09.2021 (güncellendi: 13:40 19.09.2021)
© SputnikŞampanya
Şampanya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Sputnik
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Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin ve Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie Rusya’da şampanya ile ilgili getirilen yeni yasayı konuştu. Tartışmanın çözüme kavuşturulması üzerinde anlaşan taraflar, görüşmeyi ve konuyla ilgili çalışma grubu kurmayı planlıyor.
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya ve Fransa, Fransız şampanya üreticilerinin kendi ürünlerini ‘köpüklü şarap’ olarak nitelendirilmesine ilişkin yasanın ardından iki taraf arasında oluşan anlaşmazlıkların çözülmesi için görüşmeler yürütmek üzerinde anlaştı. İki ülke konunun çözülmesi için çalışma grubu kurmayı da planlıyor.
Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor.
Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor.
İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor. Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki göstermişti.
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