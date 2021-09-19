https://tr.sputniknews.com/20210919/rusyada-22-agustostan-bu-yana-ilk-kez-20-binden-fazla-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1049032512.html

Rusya'da 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da 22 Ağustos'tan bu yana ilk kez 20 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 329 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 7 milyon 254... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T00:16+0300

2021-09-19T00:16+0300

2021-09-19T00:16+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 329 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 19 bin 905 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.13 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 254 bin 754’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 746), St. Petersburg’da (bin 791), Moskova bölgesinde (915), Sverdlovsk bölgesinde (505) ve Voronej bölgesinde (488) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 799 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 197 bin 425’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 16 bin 247 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 485 bin 264’e ulaştığını vurguladı.Epidemiyologlar, şu anda gözlenen günlük dalgalanmaların solunum yolu viral enfeksiyon vakalarında görülme sıklığının artmaya başladığı bu dönem için normal bir süreç olduğunu ve Rusya’da yeni bir koronavirüs dalgasından bahsetmek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Diğer yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da koronavirüse bağlı durumu ‘gergin’ olarak tanımladı.

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