Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan İnsan Hakları Konseyi izleme grubu önemli seçim ihlalleri saptamadı

Rusya’da Duma seçimlerinin sonuna yaklaşılırken Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, konseyin Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan seçim izleme grubunun ciddi ihlallere rastlamadığını belirtti.Fadeyev, “İnsan Hakları Konseyi’nden gözlemcilere gelince, izleme grubumuz önemli ya da önem arz eden herhangi bir ihlal saptamadı. Temsilcilerimizin bulunmadığı diğer bölgelerde de bir takım şikayetlerin olduğunu biliyorum, onları Merkez Seçim Komisyonu kayıt altına alıyor. Fakat bizde şimdiye kadar her şey temiz. Kusursuz değil elbette, ama aynı zamanda ciddi herhangi bir ihlal söz konusu değil” ifadelerini kullandı.Fadeyev, konseyin temsilcilerinin olası sorunlarla ilgilenmeye devam ettiklerini ve küçük kusurları yerinde çözdüklerini ifade etti ve ekledi:Rusya’da Cuma günü koronavirüs tedbirleri eşliğinde başlayan Duma seçimleri bugün sona eriyor. Rusya halkı 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentodaki vekilleri belirleyecek.Moskova, Kursk, Nijniy Novgorod, Yaroslavl, Murmansk, Rostov bölgesi ve Sivastopol’deki seçmenler elektronik seçim sistemi üzerinden de oylarını kullanabiliyor.usya’nın 11 bölgesinde çalışan İnsan Hakları Konseyi izleme grubu önemli seçim ihlalleri saptamadı.
Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fadeyev, konseyin Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan seçim izleme grubunun ciddi ihlallere rastlamadığını duyurdu.
Rusya’da Duma seçimlerinin sonuna yaklaşılırken Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, konseyin Rusya’nın 11 bölgesinde çalışan seçim izleme grubunun ciddi ihlallere rastlamadığını belirtti.
Fadeyev, “İnsan Hakları Konseyi’nden gözlemcilere gelince, izleme grubumuz önemli ya da önem arz eden herhangi bir ihlal saptamadı. Temsilcilerimizin bulunmadığı diğer bölgelerde de bir takım şikayetlerin olduğunu biliyorum, onları Merkez Seçim Komisyonu kayıt altına alıyor. Fakat bizde şimdiye kadar her şey temiz. Kusursuz değil elbette, ama aynı zamanda ciddi herhangi bir ihlal söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Fadeyev, konseyin temsilcilerinin olası sorunlarla ilgilenmeye devam ettiklerini ve küçük kusurları yerinde çözdüklerini ifade etti ve ekledi:
“Şikayetlerin çoğu asılsız çıkıyor. Seçimlerin sonucunu en azından belli bir dereceye kadar etkileyebilecek herhangi bir şey tespit edilmedi.”
Rusya’da Cuma günü koronavirüs tedbirleri eşliğinde başlayan Duma seçimleri bugün sona eriyor. Rusya halkı 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentodaki vekilleri belirleyecek.
Moskova, Kursk, Nijniy Novgorod, Yaroslavl, Murmansk, Rostov bölgesi ve Sivastopol’deki seçmenler elektronik seçim sistemi üzerinden de oylarını kullanabiliyor.usya’nın 11 bölgesinde çalışan İnsan Hakları Konseyi izleme grubu önemli seçim ihlalleri saptamadı.