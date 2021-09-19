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https://tr.sputniknews.com/20210919/sampiyon-boksor-pac-man-devlet-baskanligina-aday-oldu-1049039335.html
Şampiyon boksör 'Pac Man' devlet başkanlığına aday oldu
Şampiyon boksör 'Pac Man' devlet başkanlığına aday oldu
'Pac Man' lakaplı ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de 2022'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine aday oldu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T13:36+0300
2021-09-19T13:36+0300
2021-09-19T13:37+0300
yaşam
manny pacquiao
spor
filipinler
devlet başkanı
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Boks efsanesi Manny Pacquiao, siyasi kariyerinde de zirveye çıkmayı hedefliyor.NTV Spor’un aktardığına göre, 8 kez dünya şampiyonu olan boksör, ülkesi Filipinler'de 2022'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine katılacak.5 yıldır senatörlük yapıyordu5 yıldır senatörlük yapan Pacquiao, Demokratik Filipinler Partisi tarafından başkan adayı olarak gösterildi.Ancak 42 yaşındaki boks efsanesini seçim yarışında zorlu bir süreç bekliyor.Haziran ayında yapılan son anketlerde, Pacquiao en çok tercih edilen beşinci isim olabilmişti.2019'da yeniden hafif sıklet boks şampiyonu olan Pacquiao, kemeri kazanan en yaşlı boksör olarak tarihe geçmişti.Spor endüstrisinin en parlak yıldızlarından olan efsane sporcu, 2015 yılında 1 milyar 250 bin dolarlık geliriyle, Forbes'un en zengin sporcular listesinde ikinci sırada yer almıştı.
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manny pacquiao, spor, filipinler, devlet başkanı
Şampiyon boksör 'Pac Man' devlet başkanlığına aday oldu 13:36 19.09.2021 (güncellendi: 13:37 19.09.2021)
'Pac Man' lakaplı ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de 2022'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine aday oldu.
Boks efsanesi
Manny Pacquiao, siyasi kariyerinde de zirveye çıkmayı hedefliyor.
NTV Spor’un aktardığına göre, 8 kez dünya şampiyonu olan boksör, ülkesi Filipinler'de 2022'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine katılacak.
5 yıldır senatörlük yapıyordu
5 yıldır senatörlük yapan Pacquiao, Demokratik Filipinler Partisi tarafından başkan adayı olarak
gösterildi.
Ancak 42 yaşındaki boks efsanesini seçim yarışında
zorlu bir süreç bekliyor.
Haziran ayında yapılan son anketlerde, Pacquiao en çok
tercih edilen beşinci isim olabilmişti.
2019'da yeniden hafif sıklet boks şampiyonu olan Pacquiao, kemeri kazanan
en yaşlı boksör
olarak tarihe
geçmişti.
Spor endüstrisinin en parlak yıldızlarından olan efsane sporcu, 2015 yılında 1 milyar 250 bin dolarlık geliriyle, Forbes'un en zengin sporcular listesinde
ikinci sırada yer almıştı.